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KBÜ’de lise öğrencileri dijital üretim ve yapay zeka eğitimi alıyor

KBÜ’de lise öğrencileri dijital üretim ve yapay zeka eğitimi alıyor
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Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu’nda lise öğrencileri, yapay zekâdan robotik kodlamaya kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu'nda lise öğrencileri, yapay zekadan robotik kodlamaya kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli program kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin teknoloji, üretim ve proje geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesinde, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu başladı. TÜBİTAK Ekosistem Geliştirme ve Atölyeler Müdürlüğü tarafından yürütülen program, 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında toplam 36 saat olarak gerçekleştiriliyor. Haftada 3 gün ve günde 4 saat süren eğitimlere, 2008-2012 yılları arasında doğan lise öğrencileri katılıyor.

Üç hafta süren programın ilk bölümünde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, atölye kullanım kuralları, hassas ölçüm cihazlarının kullanımı, temel mekanik uygulamalar ve lehimleme teknikleri anlatılıyor. Katılımcılar ayrıca Tinkercad ortamında üç boyutlu dijital modelleme çalışmaları yapıyor.

İkinci haftada dijital üretim ve yapay zeka teknolojilerine odaklanılıyor. Öğrenciler, üç boyutlu yazıcıların çalışma prensiplerini öğrenirken, Arduino platformunda temel elektronik ve sensör programlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Programda ayrıca yapay zeka araçlarının güvenli, etik ve üretken kullanımına yönelik eğitimler de veriliyor.

Son haftada ise öğrenciler takım çalışmasıyla yapay zeka destekli proje fikirleri geliştiriyor. Katılımcılar, ulusal yarışma formatlarına uygun proje hazırlama, ön değerlendirme raporu oluşturma ve etkili sunum teknikleri konusunda uygulamalı çalışmalar yapıyor.

Karabük Üniversitesi'nde görev yapan ve TÜBİTAK tarafından Milli Teknoloji Atölyelerinde atölye sorumlusu olarak görevlendirilen Mehmet Ali Akarsu, program kapsamında lise öğrencilerine robotik kodlamadan proje tasarlama ve geliştirmeye kadar farklı alanlarda eğitim verildiğini söyledi.

Programın üç hafta sürdüğünü belirten Akarsu, temel eğitimlerin ardından kodlama, proje tasarlama ve geliştirme çalışmalarına geçildiğini ifade ederek, programın gençleri teknoloji, Ar-Ge ve üretim süreçleriyle erken yaşta buluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığının liselilere yönelik etkinliklerinde ve Milli Teknoloji Atölyelerinden yararlanmada öncelik elde edecek. Katılımcılar ayrıca seçecekleri TÜBİTAK Bilim Kampına doğrudan katılım hakkı kazanacak ve dijital katılım sertifikası alacak.

Programla lise öğrencilerinin teknoloji ve yenilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, uygulamalı eğitimlerle üretim süreçlerini deneyimlemeleri ve proje geliştirme kültürü kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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