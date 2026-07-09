Haberler

Başkan Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Müzede 7,7 milyon yıllık fosiller sergilenecek ve öğrenciler başta olmak üzere bilim dünyası yararlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi projesinde gelinen son durumu inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesinde bulunan müzenin şantiye alanında incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldiğini belirtti.

Müzeden öğrenciler başta olmak üzere bilim dünyasının istifade edebileceğini aktaran Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin, gençlerimizin Kayseri'mizin tarihiyle, ülkemizin tarihiyle ilgili paleontoloji ve fosil bağlamında adeta bilimsel yönden bu çalışmalardan yararlanacağı bir ortamı sunma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Gerek bu projeyi çizim aşamasındaki mimarımıza, gerek yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum." ifadalerini kullandı.

Paleontoloji ve Fosil Müzesi teşhir tanzim içerisinde, 4 kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, 1 kapalı geçici sergi salonu, 1 balkon geçici sergi mekanı, 1 fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun-eğitim alanı, fosil giriş çıkış rampa ve asansörü, kamusal kullanıma imkan veren bahçe tasarımı yer alıyor.

Kaynak: AA / Murat Asil
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu