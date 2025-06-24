Karabük Üniversitesi Roket Takımı, ABD'de Dünya Üçüncüsü Oldu

Karabük Üniversitesi Roket Takımı, ABD'de Dünya Üçüncüsü Oldu
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Karabük Üniversitesi mezunu Talha Dağ'ın danışmanlığındaki Gök-Han Roket Takımı, Teksas'ta düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Tamamen yerli olarak geliştirilen roket sistemi, uluslararası jüri tarafından beğenildi.

Karabük Üniversitesi mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Talha Dağ'ın danışmanlığını yaptığı Gök-Han Roket Takımı, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda üçüncülük elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan takım, roketlere entegre edilen faydalı yüklerin verimliliğinin test edildiği "SDL Payload Challenge" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Tamamen yerli olarak geliştirilen roket sistemi, yarışma kapsamında başarıyla test edilerek uluslararası jüri tarafından beğeni topladı. Sistem, roketlerin yönelim kontrolünü sağlayarak yüksek hassasiyet ve dengeyle görevini yerine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Roket yarışmalarında belirli teknik gereksinimler ve kriterler var. Biz de bunlara göre kendi roketimizi tasarlıyor, uçuş algoritmamızı ve kontrol sistemimizi tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. Bu sistem yüzde 100 yerlilik oranına sahip. Sadece roket üretmiyoruz, aynı zamanda teknik yeterliliğe sahip insan kaynağı da yetiştiriyoruz."???????

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Teknoloji
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