Kaçırmayın! Epic Games her gün 1 oyun veriyor

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Genelde bu yapımları haftalık olarak yeniliyor. Fakat yılbaşı nedeniyle Epic Games her gün bir oyun verecek.

Epic Games Store'dan yılbaşı oyun sürprizi!

Epic Games Store'un yılbaşı özel kampanyalarıyla birlikte her gün bir adet ücretsiz oyun vereceği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. 15 gün sürecek bu kampanya kapsamında ilk oyun 160 TL değerindeki Bloons TD 6 oldu.

Yapılan resmi paylaşıma göre 15 Aralık'ta başlayan ve 15 gün sürecek kampanyada toplam 15 oyun dağıtılacak. Bu süreçte ücretsiz satın alım yaparak kütüphanesine ekleyenler kalıcı olarak sahip olacak. Fakat bir de geçici olarak sunulanlar olacak. O kategorideki oyunları ise kalıcı olarak kütüphanenize ekleyemezsiniz.

Bloons TD 6 sistem gereksinimleri

Bloons TD 6 minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: CPU: 1.5Ghz ve üstü

Ekran kartı: GPU: OpenGL 2.0 uyumlu, ATI, NVIDIA veya Intel HD

Bellek- RAM: 4 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 2 GB disk alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit işletim sistemi

Bloons TD 6 önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci– CPU: 2Ghz ve üstü

Ekran kartı- GPU: OpenGL 2.0 uyumlu, ATI, NVIDIA veya Intel HD

Bellek- RAM: 8 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 4 GB disk alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit işletim sistemi

