Kaçırmayın: Epic Games'den AAA kalite ücretsiz oyun!

Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte haftanın oyunları...

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları belli oldu.

279TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games bu hafta bir adet ücretsiz oyun veriyor. Bu da 279 TL değerindeki STAR WARS™: Squadrons. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bugün, yani 24 Kasım'da başlayan kampanya 1 Aralık akşamı saat 18.00'a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Star Wars: Squadrons sistem minimum gereksinimleri

İşlemci– CPU: Intel i5-6600K ya da AMD Ryzen 3 1300X işlemci

Ekran kartı- GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

Bellek- RAM: 8 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 40 GB disk alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit işletim sistemi

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Star Wars: Squadrons sistem önerilen gereksinimleri

İşlemci– CPU: Intel i7-7700 ya da AMD Ryzen 7 2700 işlemci

Ekran kartı- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 480 ekran kartı

Bellek- RAM: 16 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 40 GB disk alanı

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit işletim sistemi

Siz Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!