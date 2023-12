Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaşıldı

Joker'in yönetmeni Todd Philips, yeni filmi Joker 2: Folie À Deux için yeni görseller paylaştı. Aslında yönetmen görüntü paylaşma işini ilk defa yapmıyor. Neredeyse her özel günde Joker 2 hakkında yeni görüntüleri Instagram sayfasında paylaşıyor. Ancak bu yeni sızıntı da Joker ve Harley Quinn aynı karede karşımıza çıktı.

Joker 2: Folie À Deux filmi için yeni görseller ortaya çıktı

Joker filmiyle, Batman ve Gotham City evrenine farklı bir yerden bakan Todd Philips, şimdi de ikinci film için hazırlanıyor. Çekimleri devam eden Joker 2'nin Ekim 2024'de vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmen Todd Philips ise Harley Quinn karakterinde ilginç bir isime Lady Gaga'ya rol verdi. Şimdiye kadar Joker 2 için Harley Quinn ve Joaquin Phoenix'in can verdiği Joker'den ayrı ayrı set görüntüleri ortaya çıktı. Ancak ilk defa olmasa da Harley Quinn ve Joker aynı karede yer alıyor.

Todd Philips, Instagram'da Noel bayramı kutlaması ile bu görseli yayınladı. Joker 2 görselinde Joker karakteri makyajlı ve kameraya sırtı dönük bir halde görünüyor. Harley Quinn ise makyajsız bir şekilde Joker'e doğru bakıyor.

Filmin adında geçen Folie À Deux, Fransızca'dan geliyor ve basitçe anlatmak gerekirse çılgınlığın paylaşımı gibi bir anlam ifade ediyor. Bu anlamda Joker 2 afişinde de gördüğümüz gibi bu filmde Harley Quinn karakteri de başrolde yer alıyor. Filmin konusu henüz belli olmasa da Todd Philips'in Joker, Harley Quinn aşkını nasıl anlatacağı da merak konusu.

Star Wars hayranlarına kötü haber! Andor 2. sezon beklenenden geç çıkacak…

This error message is only visible to WordPress admins Error: No feed found. Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

This error message is only visible to WordPress admins Error: No feed found. Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

This error message is only visible to WordPress admins Error: No feed found. Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Joker filmi, çizgi romandan filme aktarılan yapımlar arasında uluslararası festivallerde gösterilen ve ödül alan tek film. Bu anlamda film Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü almaya hak kazandı. Her ne kadar filmi sevmeyen bir kitle de olsa hem eleştirmenlerden hem de popüler film izleyicisinden geçer not alan ender filmler arasında.

Şimdiye kadar karşımıza çıkan görsellerde yer almasa da bu filmde Batman olup olmayacağı da bilinmezliğini koruyor. Bildiğiniz gibi ilk filmde Joker, ebeveynlerini yeni kaybetmiş çocuk Bruce Wayne ile karşı karşıya geliyor.

Bu yeni filmin ise Joker'in hapise düşmesinden ne kadar süre sonra olduğu da henüz ortaya çıkmadı. Yine de karşımıza genç bir Batman karakterinin çıkma olasılığı var.