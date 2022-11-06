John Wick oyun karakterine dönüşüyor!

Keanu Reeves bu rolü daha ne kadar üstlenecek bilemiyoruz ancak John Wick hayatımızda daha uzun süre olmaya devam edecek gibi görünüyor.

2014 yılında çıkan ilk filminin ardından John Wick, aksiyon sahneleri ile adından çokça söz ettirmeyi başardı. Sonrasında bir seri halini alan, ikinci ve üçüncü filmleri gelen John Wick'in dördüncü filmi de yolda.

John Wick hikayesi video oyununa aktarılacak

Keanu Reeves bu rolü daha ne kadar üstlenecek bilemiyoruz ancak John Wick hayatımızda daha uzun süre olmaya devam edecek gibi görünüyor. Filmin yapımcısı Lionsgate'in CEO'su John Feltheimer, yaptığı açıklama ile birlikte film ve oyunseverleri heyecanlandırdı.

John Feltheimer, şirketin kazanç tablolarının açıklandığı raporda, Lionsgate'nin filmlere dayalı bir video oyunu için saha çalışmaları yaptığını belirtti. Henüz oyun konusunda bir gelişme yaşanmamış olsa da çeşitli yapımcılardan John Wick için teklifler alındığı belirtiliyor.,

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Serinin yaklaşmakta olan prequel dizisi The Continental ile devam edeceğini ve yakın zamanda filmin dördüncüsünün de geleceğini biliyoruz. Diğer yandan Lionsgate seriyi devam ettirmek istediği gibi John Wick efsanesini başka alanlarda da kullanmak istiyor.

Bu noktada asıl soru ise hangi oyun firması bu rolü üstlenecek. Hem yakın dövüşün hem de silahlı çatışmanın bir arada sunulacak olması işleri yapımcı için oldukça zor bir hale büründürebilir. Oyunun her iki konuda da müşterileri tatmin etmesi için oldukça sıkı bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Silahlar, gangsterler, arabalar ve kovalamacalar ile John Wick bir oyun için birçok eğlence faktörünü bünyesinde topluyor. Bu yüzden John Wick temalı bir oyun oldukça eğlenceli olabilir. Peki siz olası bir John Wick oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.