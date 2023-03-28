John Wick: Chapter 4 ilk haftadan rekor kırdı!

John Wick: Chapter 4 rekor kıran bir açılış haftasını geride bıraktı. Chapter 4, serinin en çok kazanan yapımı olabilir.

Meşhur aksiyon-dövüş serisi John Wick'in son yapımı rekor kıran bir başlangıç yaptı. Yapımcı stüdyo Lionsgate'in tahminlerine göre film, hem beklentileri hem de önceki filmleri aşarak açılış haftasında 73,5 milyon dolar hasılat elde etti.

John Wick : Chapter 4, 73.5 milyon dolar hasılatla serinin zirvesinde

2014'teki ilk çıkışından bu yana, John Wick serisi, her devam filmiyle sinema dünyasına adını yazdırmayı başardı. Son film de buna istisna oluşturmuyor gibi görünüyor. Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick: Chapter 4, gişede etkileyici rakamlara ulaştı. İlk haftadan 73,5 milyon dolar kazandığı bildirildi.

Yaklaşık üç saatlik çalışma süresi ve 100 milyon dolarlık bir prodüksiyon maliyetiyle Chapter 4, aksiyon dolu serinin şimdiye kadarki en büyük filmi. Rotten Tomatoes'da yüzde 95 puana ulaşan aksiyon yapımı, IMDb'de ise 8.4 gibi etkileyici puan almayı başardı.

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Son filmle birlikte Reeves'in karakteri hikayenin sonuna ulaştı. Ancak eleştirmenler, serinin devam edeceğini düşünüyor. Ünlü oyuncu da bir röportajında "asla 'asla' deme" diyerek gelecekteki filmlerin ihtimalini göz ardı etmedi.

Ayrıca Ana de Armas'ın Keanu Reeves'le birlikte rol aldığı "Balerina" adlı bir John Wick spin-off'unun (yan film) çoktan çekildiğini ve post-prodüksiyon aşamasında olduğunu belirtelim.

22 Mart'ta gösterime giren Chapter 4'ün başarısı, Reeves'in sinema dünyasındaki popülaritesinin göstergesi niteliğinde. İlk haftadan etkileyici rakamlara ulaşan yapım, hem hikayesi hem de aksiyon dolu sahneleriyle merak uyandırıyor.

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