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Jeep, yenilenen Renegade modelini pazara sundu

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Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen Renegade modelini pazara sundu. Yeni model kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor.

Jeep, Renegade modelini tasarım ve teknik özellikler açısından yenileyerek pazara sundu. 2024 model Renegade; kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımı uygun bir araç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Şirket, yenilenen seriyle birlikte Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sundu.

Jeep Renegade e-Hybrid özellikleri

Jeep Renegade'ın hibrit sisteminde; 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve 48 volt kapasiteli 15 kw elektrikli motor birlikte çalışıyor. 130 HP güç ve 240 NM tork üretme kapasitesine sahip. Ayrıca elektrik motoru düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim vadediyor. Bu da şehir içi kullanımda emisyonu azaltıyor.

Jeep, Renegade'in iç ve dış tasarımına da bazı dokunuşlar yaptı. Ön ve arka farların yanı sıra, ön sis farları LED aydınlatma ile kaplandı. Yenilen dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı ise kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Apple CarPlay ve Android Auto Desteği de eklenen özellikler arasında.

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Yeni model, 9.7 saniye gibi bir sürede 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. Jeep'in açıklamasına göre yakıt tüketimi ise 5.7 litre/100 km seviyesinde. Bu kapsamda CO2 emisyonu ise 130 gram/km civarında seyrediyor.

Aracın Limited ve Summit seçeneklerinde deri döşeme, ısıtmalı koltuklar ve çok fazla sayıda güvenlik özelliği sunulacak. Renegade'in 5 farklı renk seçeneği ve 17-18 inç jantların da ön plana çıktığını söylemek mümkün.

Renegade e-Hybrid 1 milyon 849 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Jeep yeni elektrikli araçlarıyla satış başarısı yakalayabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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