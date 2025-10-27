Japonya, Yeni İnsansız Kargo Aracını Uzaya Gönderdi

JAPONYA, 'H3' roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme teslim edecek yeni insansız kargo uzay aracını gönderdi.

Japonya'nın 'HTV-X' isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Yeni enerji sistemiyle donatılan 'HTV-X', taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de taşıyabiliyor. Uzay aracının 30 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması, istasyona 6 ay boyunca bağlı kalması ve ardından 3 ay test yapmak için yörüngede hareket etmesi bekleniyor.