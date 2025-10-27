Haberler

Japonya, Yeni İnsansız Kargo Aracını Uzaya Gönderdi

Japonya, Yeni İnsansız Kargo Aracını Uzaya Gönderdi
Japonya, 'HTV-X' isimli yeni insansız kargo uzay aracını 'H3' roketiyle Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme gönderecek. Araç, 30 Ekim'de ISS'ye ulaşması planlanıyor.

JAPONYA, 'H3' roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme teslim edecek yeni insansız kargo uzay aracını gönderdi.

Japonya'nın 'HTV-X' isimli insansız kargo aracı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Yeni enerji sistemiyle donatılan 'HTV-X', taşınma sırasında düşük sıcaklık gerektiren deneysel örnekleri de taşıyabiliyor. Uzay aracının 30 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşması, istasyona 6 ay boyunca bağlı kalması ve ardından 3 ay test yapmak için yörüngede hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
