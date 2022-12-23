Japonya'dan beklenmedik nükleer enerji hamlesi!

2011 yılındaki Fukuşima felaketinden sonra Japonya nükleer enerjiden uzaklaşmıştı. Bu süreçte fosil yakıtları daha fazla kullanmaya başlayan ülke, küresel çapta yaşanan enerji sorunlarının ardından kararını değiştirmiş gibi görünüyor.

Japonya yeni nükleer santraller kuracak

Gelişmelerin ardından Japonya, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedeflerini gerçekleştirmek adına nükleer stratejisini değiştiriyor. Japonya bu konuda iki yeni politika izleyecek. Buna göre ilk olarak mevcut nükleer santrallerin ömrünü uzatmayı amaçlayan ülke, aynı zamanda yeni nesil tesisler inşa edecek.

Japonya'nın planladığı 4. nesil veya küçük modüler reaktörler olarak adlandırılan yeni santraller çok daha ucuza mal olacak. Geçtiğimiz yıl Çin benzer bir santrali devreye sokmuştu. Nükleer fisyonun üretebileceğinden daha fazla ısıya dayanabilen bu reaktörlerde erimenin gerçekleşmemesi de bir diğer avantaj. Benzer tesislerin ABD'de X-Energy adlı bir şirket tarafından geliştirildiği de biliniyor.

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Japonya'nın bu hamlesi ile nükleer enerjiye bakışın da değiştiği görülüyor. Büyük riskler barındırıyor olsa da nükleer enerji elektrik üretmek için en güvenli yollardan biri olarak kabul ediliyor. Benzer miktarda enerji üretmek için kullanılan kömürün çevreye çok daha fazla zarar vereceği ifade edilirken, nükleer santrallerin karbon salınımın ise sıfıra yakın olduğunun altı çiziliyor.

2000'li yıllarda Japonya'nın elektriğinin yüzde 30'unu sağlayan nükleer enerji, Fukişima'da yaşananların ardından ikinci plana atılmıştı. 2021 yılında Japonya'nın elektriğinin sadece yüzde 7'si nükleer santrallerden sağlanırken, 2030 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 20'lere çıkarılması planlanıyor.

İklim değişikliklerinin kendisini göstermesi ile birlikte devletler karbon salınımını azaltmak istiyor. Karbon salınımını en aza indirmek için akla gelen ilk yöntem ise nükleer enerji oluyor. Peki siz Japonya'nın nükleer programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.