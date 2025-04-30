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Japonya'da Yapay Zeka, Tıbbi Lisanslama Sınavını Başarıyla Geçti

Japonya'da Yapay Zeka, Tıbbi Lisanslama Sınavını Başarıyla Geçti
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Japon araştırmacılar, ulusal tıbbi lisanslama sınavını geçen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi. 700 bini aşkın makale ve 16 milyon belge ile eğitilen sistem, yüksek başarı puanları elde etti.

JAPON araştırmacılar, ulusal tıbbi lisanslama sınavını başarıyla geçebilen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Hükümete bağlı Ulusal Bilişim Enstitüsü (NII) liderliğindeki araştırmacılar, 'Büyük Dil Modeli' (LLM) sınıfı yapay zeka sistemi oluşturdu. Sistem 700 bini aşkın lisanslı tıbbi makale, yaygın tıbbi internet sitelerinden 16 milyon belge ile ders kitapları dahil kapsamlı bir veri seti kullanılarak eğitildi. Ulusal tıbbi lisanslama sınavında 'başarı eşiğini aşabilen' sistem, küresel bazda geliştirilen LLM modelleri arasında da en yüksek puanlardan birine ulaştı.

Üniversite, araştırma enstitüsü ve özel şirketler dahil yaklaşık 40 kuruluşun iş birliğiyle üretilen yapay zeka sisteminin ön muayene sonuçları doğrultusunda olası teşhisler önerebildiği bildirildi. NII projesi çerçevesinde yeni sistemin klinik tedaviyi desteklemek, operasyonel verimliliği artırmak için kullanılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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