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Japonya'da "Leonid Göktaşı Yağmuru" sırasında peş peşe gözlenen meteorlar, gökyüzünü aydınlatarak hayran bıraktı.

Her yıl Kasım ayında Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının arasından geçmesi ve bu parçacıkların atmosfere girerek yanmasıyla ortaya çıkan "Leonid Göktaşı Yağmuru" Japonya'da görüldü. Kameralara yansıyan meteorlar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Ateş topu şeklinde gözlenen ve gökyüzünü aydınlatan göktaşlarının oluşturduğu renk cümbüşü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı