Japon Girişimi Tsubame Industries, Binilebilir Dev Robot Archax'ı Geliştirdi

Japon girişimi Tsubame Industries, 4,5 metre uzunluğa sahip, binilebilir ve Transformers benzeri bir yapıya sahip olan Archax adlı dev robotu geliştirdi. Robotun fiyatı 400 milyon Japon Yeni yani yaklaşık 2,7 milyon dolar. Archax, 10 km hız yapabiliyor ve kullanıcının kokpit kısmına binmesine olanak sağlıyor. Robotun kolları, elleri ve parmakları hareket edebiliyor ve kafası sağa sola dönebiliyor. Archax robotu, Japon Mobilite Fuarı'nda tanıtılacak.

Japon anime ve mangalarında sıklıkla işlenen dev robotlar sonunda gerçek oldu. Tabii ki karşımızda animelerde ve film serilerinde olduğu kadar dev bir robot yok. Tsubame Industries adlı Japon girişimi, 4,5 metre uzunluğa sahip, binilebilir bir robot geliştirdi. Archax adlı robot, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Japonlardan zengin oyuncağı dev robot: Archax

Archax, aslında ilk binilen türde dev robot değil. Daha önce de ABD ve Japonya'da iki girişimci grup dev robotlar geliştirmiş ve savaşmıştı. Ancak bu sefer karşımızda oldukça donanımlı bir binilen de robot var.

Archax robot fiyatı ise 400 milyon Japon Yeni yani bugünün kuruyla yaklaşık 2,7 milyon dolar. Türk parası değerine bakarsak, yaklaşık 74 milyar TL gibi dudak uçuklatan bir fiyata sahip.

Transformers benzeri bir yapıya sahip olan milyon dolarlık robot Archax, 10 km hız yapabiliyor. Robot bu hızı sağlamak için tıpkı Transformers gibi neredeyse yatay bir pozisyonda aşağı doğru eğiliyor ve bacaklarını açıyor. Kullanıcı robotun kokpit kısmına, baş tarafı açılıp binebiliyor. Bunun için de ön tarafta bir merdiven yer alıyor.

NASA, Mars yüzeyindeki ürkütücü görüntüyü paylaştı!

Robotun koları ve elleri ve parmakları da hareket ediyor. Bu anlamda da milyon dolarlık robot Archax, bu kadar komplike bir anatomiye sahip ilk dev robot. Yine robotun kafası da sağ ve sola dönebiliyor.

Robotun kokpit kısmında ise dört adet ekran ve hareket etmesi için joystickler karşımıza çıkıyor. Bu dört ekranda robotun kafa kısmında önde arkada ve yanlarda bulunan dört kamera görüntüsünü görmek mümkün. Archax, 4,5 metre boyunda ve 3,5 ton ağırlığında.

Tsubame firması, binilen dev Archax robotunu bu yaz tanıttı. Ancak robot halk karşısına 26 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Japon Mobilite Fuarı'nda çıkacak.

Aslında milyon dolarlık robot, Transformers'tan çok efsanevi Japon anime serisi Mobile Suit Gundam'dan esinlendi. Seride bina boyutlarında olan robotlar ve onları kullanan sürücüler yer alıyordu. İşte Archax her ne kadar o kadar büyük olmasa da Japonların büyük robot düşünü gerçeğe çeviriyor.

Peki dudak uçuklatan fiyatıyla Archax robotunu gerçekten de birisi satın alır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.