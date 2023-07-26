Jandarma Genel Komutanlığı, IDEF Fuarı'nda Bütünleşik Simülasyon Sistemleri hakkında bilgi verdi

Jandarma Genel Komutanlığı, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yerini aldı. Ağır vasıta araç kullanımında kazaların azaltılmasıyla ilgili uygulanan Bütünleşik Simülasyon Sistemleri hakkında bilgi veren Jandarma Teğmen Ali Sezer Ermenek, 'Sürücü adayları araçların teknik kullanım konseptini ve taktik kullanımını, bilgisayar oyunu formatında etkileşimli bir şekilde öğreniyorlar. Sürücü adaylarının eğitimine katkı sağlayarak güvenlik standartlarını yükseltmek, trafikteki kazaları önlemek ve eğitim maliyetlerini düşürmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyorö dedi.

En büyük savunma sanayi fuarları arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF)16'ncısı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başladı. 28 Temmuz'a kadar devam edecek ve toplam bin 461 firmaya ev sahipliği yapan fuarda Jandarma Genel Komutanlığı da tüm birimleriyle yer aldı. Köpek itaat ve saldırı gösterisi, sanal ortamda tabanca atışı, helikopter simülasyonuyla uçuş deneyimi gibi faaliyetlerin gerçekleştiği alanda, ağır vasıta araçların kullanımında kazaların önüne geçebilmek için geliştirilen Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Tedarik Projesi (BSST) ve Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitim Alanı Projesi de tanıtıldı.

UZAK BİRLİKLERDE BULUNAN ADAYLAR KENDİ BİLGİSAYARLARINDAN KATILABİLİYOR

Zırhlı araç sürüş simülasyonunun da deneyimlendiği alanda, proje hakkında bilgi veren Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Teğmen Ali Sezer Ermenek, 'Bütünleşik Simülasyon Sistemleri Tedarik Projesi (BSST) ve Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Eğitim Alanı Projesi ile sürücü adaylarının yol ve trafik güvenliği anlamında eğitim tasarım altyapısına dahil olarak, 2030 vizyonuna uygun şekilde kazaları azaltmayı amaçlamaktadır. İçerisinde bulunan interaktif eğitim modülü sayesinde uzak birliklerde bulunan sürücü adaylarının kendi bilgisayarlarından interaktif eğitimlere katılmalarını sağlıyor. Bu modül, sürücü adaylarına araçların teknik ve taktik imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi veriyor. Adaylar, belirlenen ölçme değerlendirme kriterleri ve sınavlar sayesinde bilgisayar ortamında değerlendiriliyor ve başarılı olanlar ciddi oyun dershanelerindeki senaryolu eğitimlere dahil ediliyorö dedi.

BİLGİSAYAR OYUNU FORMATINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENİYORLAR

Ermenek, 'Ciddi oyun dershanelerindeki eğitimler, sürücü adaylarının taktik ve teknik özellikleri bir arada öğrenmelerini sağlayan senaryolara dahil olmalarını sağlıyor. Bu sayede, sürücü adayları araçların teknik kullanım konseptini ve taktik kullanımını, bilgisayar oyunu formatında etkileşimli bir şekilde öğreniyorlar. Bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından sürücü adayları açık kabin yarı görev simülatörlerinde otobüs, kamyon, kurtarıcı ve devreye müdahale aracı gibi ağır vasıtaların kullanım becerilerini senaryolu eğitimlerle geliştiriyorlar. Açık kabin simülatörlerden başarıyla geçen sürücü adayları, 5 farklı kapalı kabin tam görev simülatörlerine girerek alınmış farklı illerden alınmış 10 güzergahta toplam 30 kilometrelik senaryolu eğitim alıyorlar. Bu sayede, sürücülerimizin gerçek görev yerlerindeki sürüşlere uygunluğunu ve hakimiyetini arttırmayı hedefliyoruzö diye konuştu.

HEDEFİMİZ KAZALARIN AZALTILMASINI SAĞLAMAK

Ermenek, 'Projelerimiz, Türkiye'de sürücü eğitim sisteminin çağdaş bir şekilde güncellenmesine katkı sağlayacak niteliktedir. Özellikle defansif sürücülük eğitimine getirdiğimiz interaktif eğitim modülü ve çeşitli simülasyon sistemlerinin entegrasyonu, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Bu altyapı sayesinde farklı simülatörlerin aynı anda konvoy eğitimine tabi olması da sürücü eğitiminin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu nedenle, projelerimizin Türkiye'ye örnek olabileceğine inanıyoruz. Hedefimiz, kazaların 2030 vizyonuna uygun olarak azaltılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, sürücü adaylarının eğitimine katkı sağlayarak güvenlik standartlarını yükseltmek, trafikteki kazaları önlemek ve eğitim maliyetlerini düşürmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda, projelerimizin Jandarma Genel Komutanlığı'nın özgün ihtiyaçlarına ve kurumun harekat gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi de dikkat edeceğimiz unsurlardan biri olacaktırö ifadelerini kullandı.