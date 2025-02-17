İzzet Yıldızhan'dan Elon Musk'a tebrik: Bu alanda beni geçti

Üç farklı kadından dokuz çocuğu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 53 yaşında 13. kez baba olarak bu alanda kendisini sollayan Elon Musk'ı tebrik etti.

"BU ALANDA BENİ GEÇTİ"

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Demek ki o da benim gibi bol çocuk seviyor. Çocuklar iyidir, büyük aile olmak, onları büyütmek, iş sahibi yapmak, dertlerini ve mutluluklarını paylaşmak dünyanın en güzel şeyi" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE İLK KEZ DAVETTE BOY GÖSTERMİŞLERDİ

2018'de oğlu Hamza'yı kucağına alarak 9. kez babalık sevinci yaşayan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 23 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Ajda Ballıkaya ile bir davete katılmıştı.

İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğmuştur. Mütevazı bir hayatın içinde yetişen Yıldızhan, küçük yaşta babasını kaybederek zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. Genç yaşlarda Adana'da pamuk işçiliği ve kebapçılık yaparak çalışma hayatına atıldı. 1980 yılında Ankara'da müziğe adım attı ve sahne hayatına başladı.