İzmir'de akademisyenlerin yangınlara karşı geliştirdiği prefabrik sistem patent aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğretim üyelerinin orman yangınlarının yayılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği "yangın duvarı" projesi patent aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aşkar, orman yangınlarının kısa sürede söndürülerek geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla bir proje hazırladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "yangın duvarı" sistemi, özellikle ormana yakın bölgelerdeki trafoların, termik santrallerin, hastanelerin, kamu binalarının ya da yerleşim yerlerinin etrafını saracak şekilde uygulanabilecek.

Prefabrik yapıda olduğu için kolaylıkla taşınabilen ve hızlıca monte edilebilen duvarlar, 150 metreye kadar su püskürtebilecek.

Sıcaklığı ölçen sensörler yardımıyla yangın anında otomatik devreye girecek sistem, 1 dakikada çevresine yaklaşık 800 ton su boşaltabilecek. Pompaların ihtiyaç duyacağı su ise duvarların çevresine ya da yerin altına yapılacak geniş havuzlardan karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Aşkar, orman yangınlarının kritik tesisleri ve yerleşim yerlerini tehdit eden çok boyutlu bir risk haline geldiğini belirtti.

Riski ilk anda algılayan bir mekanizma tasarladıklarını aktaran Aşkar, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz yangın duvarı, klasik anlamda sadece fiziksel bir set değil. Üzerindeki sensörler, pompa sistemleri ve elektronik kontrol altyapısıyla yangını algılayan, değerlendiren ve hızlı şekilde tepki veren teknolojik bir güvenlik mekanizması. Sıcaklığı ölçen sensörler sayesinde olası bir yangın anında sistem, otomatik olarak devreye giriyor ve su püskürtme özelliğiyle alevlerin yayılmasını engellemeyi hedefliyor. Yangınların elektrik altyapısındaki kısa devrelerden ya da teknik arızalardan kaynaklanabildiğini biliyoruz. Bu nedenle hızlı algılama ve otomatik müdahale kapasitesi, projemizin en değerli yönlerinden biri."

Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu da prefabrik yapının sahada hızlı, güvenli ve pratik biçimde uygulanabilirlik avantajı sunduğunu ifade etti.

Sistemin farklı alanlara uyarlanabildiğine dikkati çeken Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın duvarının 24 saat aktif çalışabilecek şekilde kurgulanması, insan müdahalesinin gecikebileceği durumlarda dahi yangına karşı ilk savunma hattını oluşturmasını mümkün kılıyor. İnşaat mühendisliği açısından bu projenin temel değeri, yapısal güvenlik ile işlevselliği bir araya getirmesidir. Sistemin modüler yapısı farklı arazi koşullarına ve değişik ölçekteki ihtiyaçlara göre planlama yapılmasına olanak tanıyor. Projenin patent alması, sahadaki gerçek bir ihtiyaca karşılık veren bir çözüm geliştirdiğimizi göstermesi bakımından çok değerli."