İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Veri Güvenliği Standardını Kazandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyumluluğunda öncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ISO 27701 Kişisel Veri Güvenliği Standardını kazanarak bu unvanı alan ilk Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir, birçok belediye ve resmi kuruma konu hakkında eğitimler ve danışmanlıklar vererek katkı sağlıyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) uyumluluğunda öncü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ISO 27701 Kişisel Veri Güvenliği Standardını kazanarak bu unvanı alan ilk Büyükşehir Belediyesi oldu.

2018 yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardına sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ( Kvkk ) uyum amacıyla attığı adımlarla da öncü kamu kurumu olmaya devam ediyor. KVKK uyumluluğunu ilk tamamlayan resmi kurumlardan olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ISO 27701 Kişisel Veri Güvenliği Standardını kazanarak bu unvanı alan ilk Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir, birçok belediye ve resmi kuruma konu hakkında eğitimler ve danışmanlıklar vererek katkı sağlıyor.

VERİ GÜVENLİĞİNE ULUSLARARASI TEYİT

ISO 27701 Standardı, uluslararası yönetim sistemi standardı olarak kuruluşların kişisel bilgileri nasıl yönetmesi gerektiği dahil olmak üzere gizliliğin korunması konusunda kılavuzluk sağlıyor ve dünya genelindeki gizlilik düzenlemelerine uygunluğu için çerçeve sağlıyor. Bu standarda sahip olmak kuruluşta verilerin etkin bir şekilde korunduğunun ve yönetildiğinin uluslararası düzeyde ispatı olarak kabul ediliyor.