İstanbul merkezli OnlyFans operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de erişim engeli getirilen internet sitesi OnlyFans üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri iddiasıyla yedi il ve ilçede operasyonlar başlattı.

"Suç gelirlerini aklama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla yedi ildeki 25 kişi hakkında işlem başlatıldı.

16 kişi gözaltına alındı ve iki şirkete ait mal varlıklarını el konuldu.

İçerik üreticilerinin abonelerine özel paylaşımlar yapmasını sağlayan OnlyFans'e kamu ahlakına ve Türk aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı gerekçesiyle 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilmişti.

Başsavcılık 13 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, şüphelilerin OnlyFans'e VPN üzerinden eriştiklerini belirtiliyor.

İddiaya göre bu kişiler herkese açık sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaparak, buradaki takipçilerini OnlyFans'e ya da Telegram'daki özel kanallarına yönlendiriyordu.

Savcılık, "müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunduğunu söylüyor.

Şüphelilerin kendilerine ait olduğu tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 260 milyon TL olduğu tespit edildi.

Şirketlerin sermaye piyasa değerleri ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun'da toplam 25 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye'de OnlyFans'a erişim engelinin ardından başta içerik üreticileri olmak üzere platform farklı yasal süreçlerle gündeme gelmişti.

Bireysel içerik üreticileri müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alınmış veya mahkemeye çıkarılmıştı. Bunlardan bazılarının son operasyonlarda da adı geçiyor.

Bu isimler arasında sosyal medya fenomenleri, Burçin Erol, Ebru Arman, Eda Alboya, Merve Taşkın, Zeynep Alkan ile birlikte OnlyFans içerik üreticileri Azranur Ay Vandan, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek de var.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Ocak 2026'da Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı.

Taşkın, hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle, "Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum" diyerek endişeli olduğunu dile getirmişti.

Son olarak, Kasım 2025'te Hülya Avşar'ın YouTube programına katılan sosyal medya fenomeni hakkında "fuhuşa teşvik", "müstehcenlik", suçu övme" gibi iddialarla savcılığa suç duyurusu yapılmıştı.

Taşkın ile birlikte Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan'ın da yurtdışında olduğu bildirildi.