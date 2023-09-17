İstanbul'da düzenlenen aksesuar fuarı teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi

Teknolojinin insan hayatına bu denli girmiş olması, farklı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik ürünlere herhangi bir aksesuar alırken tarzımızı ve zevkimizi de yansıtan ürünler tercih edebiliyoruz. ShiftDelete.Net ekibi olarak İstanbul'da düzenlenen aksesuar fuarına katıldık.

MOBİSAD-IMEX Fuarı'nı gezdik!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) ve Marmara Fuarcılık iş birliği ile İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOBİSAD-IMEX Fuarı devam ediyor. "Mobile Entegre Yaşam" temalı fuarda birbirinden ilginç aksesuarlar yer alıyor.

Ziyaretimizi ilk olarak Ugreen, Bix ve Lecoo gibi isimlerin Türkiye distribütörlüğü yapan Wawa teknoloji'ye gerçekleştirdik. Ardından Blueo'daki ürünleri inceledik. Bu iki stand, birbirinden ilginç telefon ve bilgisayar aksesuarları sergiliyor.

iPhone 15 aksesuarlarını inceledik!

Elbette fuarda teknoloji aksesuarlarının yanı sıra birbirinden ilginç ürünler de yer alıyor. İlk olarak dikkatimizi Prosmt'e ait olan robot köpek çekti. Ürünün farklı boyutlardaki versiyonları da fuarda sergilendi. Ziyaretimizi bitirmeden önce MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ile bir sohbet gerçekleştirdik. Turnacı, fuarla ilgili şu ifadelere yer verdi;

Mobil iletişim ürünleri hayatımızın merkezine yerleşti. Bu ürünler, toplumu dijitalleştiren ve sektörlerin verimliliğini arttıran bir konuma geldi. Her alanda paylaştığımız bu ürünlerin vatandaşlara ve ilgililere daha iyi tanıtılması gerekiyor.