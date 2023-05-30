İsrail, Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde kullanılacak versiyonunu test etti

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Füze Savunma Kurumu Direktörü Moşe Patel, Demir Kubbe hava savunma sisteminin gemilerde kullanılacak versiyonu olan "C-Dome"u Alaska'da test ettiklerini açıkladı.

İsrail, dünyaca ünlü Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde kullanılacak versiyonunu test etti.

İsrail Füze Savunma Kurumu Direktörü Patel, Washington Merkezli Uluslararası Etütler Merkezindeki (CSIS) konuşmasında, bu sistemin Alaska'da test edildiğini bildirdi.

Söz konusu teste destek verdiği için ABD yönetimi ve Kongresine teşekkür eden Patel, testin kapsamına ilişkin bilgiler verdi.

Patel, "Füze Savunma Ajansına ulaştık ve İsrail'de yapmak istediğimiz test için onay alamadık. Çünkü sizin (ABD) güvenlik düzenlemeleriniz bizimkinden daha sıkı. Onlarla vurmadan düşürmeye tam kabiliyetimizi test etmek üzere Alaska'ya gitmemiz ve orada bu testi yapmamız gerektiği konusunda anlaştık. Bu, kalıntılardan, Akdeniz'deki durumlardan ötürü İsrail'de yapamayacağımız bir testti." ifadesini kullandı.

Daha önce laboratuvar ve simülasyon testlerini çok çalıştıkları için bu testin oldukça pürüzsüz geçtiğini vurgulayan Patel, sadece önleme füzelerini değil tüm sistemi angaje ederek denediklerini kaydetti.