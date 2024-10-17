ISAF Fuarı'nda Avengers.co Standı Göz Doldurdu: Beyaz Şapkalı Hackerlar Güvenlik Çözümleri Sunuyor

Türkiye'nin en büyük güvenlik fuarlarından biri olan ISAF Fuarı, bu yıl siber güvenlik dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor.Beyaz şapkalı hacker grubu Avengers.co, fuarda geniş yankı uyandıran bir stant açarak katılımcılarla buluştu. Avengers.co, siber güvenlik alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan etkileyici sunumları ve dikkat çekici teknolojileri ile yoğun ilgi topladı.

Avengers.co'nun kurucusu ve siber güvenlik uzmanı Mehmet Burak Torun, fuarda yaptığı açıklamada siber güvenlik tehditlerine karşı alınması gereken önlemler ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Torun, katılımcılara verdiği hayali açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dijital dünyada güvenlik, her geçen gün daha karmaşık ve zorlu bir hale geliyor. Artık sadece kurumların değil, bireylerin de siber tehditlere karşı bilinçli olması gerekiyor. Avengers.co olarak amacımız, beyaz şapkalı hackerlar olarak siber tehditleri tanımlamak ve çözüm yolları sunmak. Bu fuarda, ziyaretçilerimize güvenlik konusundaki en son teknolojileri tanıtıyoruz. Özellikle veri güvenliği ve bireylerin siber tehditlere karşı nasıl korunabileceği konusunda yeni çözümler sunuyoruz."

Torun ayrıca, Avengers.co'nun hedefleri arasında genç yetenekleri keşfetmek ve onları beyaz şapkalı hackerlar olarak eğitmek olduğunu belirtti. Kendilerinin bu alanda yaptığı eğitim çalışmalarının sektörde büyük ilgi gördüğünü belirten Torun, şunları ekledi:

"Bu fuar, bizim gibi siber güvenlik şirketleri için bir fırsat. Genç yetenekleri keşfetmek ve onları siber güvenlik alanında eğitmek için buradayız. Siber dünyada beyaz şapkalı hackerlar olarak iyi niyetli çalışmalara öncülük ediyoruz. Özellikle genç nesillere siber güvenliğin ve etik hackerlığın önemini anlatmak, önceliklerimiz arasında. ISAF Fuarı'ndaki standımıza gösterilen ilgi bizi son derece memnun etti."

ISAF Fuarı, siber güvenlik teknolojileri ve çözümlerini sergilemenin yanı sıra, sektörün önde gelen isimlerinin de katılımıyla bilgi paylaşımını teşvik eden bir platform olarak öne çıkıyor. Avengers.co'nun standı da fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ISAF Fuarı'ndaki Avengers.co standında siber güvenlik çözümleri sergileniyor.