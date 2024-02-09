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İran'ın dini lideri Hamaney'in sosyal medya hesapları silindi

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Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i kara listeye alarak sosyal medya hesaplarını sildi. İsrail yanlısı gruplar, Gazze'deki savaşı eleştiren Hamaney'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasını uzun süredir talep ediyordu.

Facebook, Instagram gibi dünyanın en popüler ve çok kullanılan sosyal medya uygulamalarını elinde barındıran Meta şirketi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i kara listeye aldı ve sosyal medya hesaplarını sildi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Tehlikeli Kurum ve Bireyler kurallarımızı defalarca ihlal eden hesapları sildik" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL YANLILARI YASAKLANMASINI İSTİYORDU

Hamaney'in sosyal medyada mesajlarını paylaşıldığı farklı dillerde onlarca hesabı bulunuyor.İsrail yanlısı gruplar, Gazze'ye destek veren Hamaney'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasını uzun süredir talep ediyordu. Bu olaylar sonrasında dini liderin İngilizce ve Farsça hesapları silindi.

5 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYORDU

Sosyal medyayı aktif kullanan ve dünyaya mesajlar veren Hamaney'in Farsça Instagram hesabı 5 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyordu. Meta'nın aldığı karar sonrası Hamaney cephesinin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu

Haberler.com / Eymen Dursun - Teknoloji

Ayetullah Ali Hamaney Sosyal Medya İran Teknoloji Politika Dünya Haberler

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