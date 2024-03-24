iPhone'un Uydu Özelliği Bir Ailenin Hayatını Kurtardı

Apple'ın ilk olarak geçen sene tanıttığı iPhone 14 serisi ile birlikte hayatımıza soktuğu uydu üzerinden acil yardım özelliği, şimdiye kadar pek çok kez hayati rol oynadı. Bu nedenle şirket, kullanıcılardan övgü alıyor. Son olarak iPhone, yine bir ailenin hayatını kurtardı. İşte ayrıntılar…

iPhone'un uydu üzerinden acil yardım özelliği, bir ailenin hayatını kurtardı!

Bilmeyenler için iPhone 14 ve iPhone 15 serisinde yer alan uydu üzerinden acil yardım özelliği, adından da anlayabileceğiniz üzere iPhone kullanıcılarının önemli anlarda internet bağlantısı gerekmeksizin uydu ile iletişim kurmasını ve yardım istemesini sağlıyor.

Örneğin ıssız bir dağın başında yaralandıysanız ve üstelik internetiniz de çekmiyorsa, bu özellik sayesinde yardım talep edebilirsiniz. Söz konusu bu teknoloji henüz ülkemiz için kullanıma sunulmuş olmasa da yurt dışında şimdiye kadar pek çok kişinin hayatını kurtardı. Bununla ilgili son haberse ABD'den geldi.

Aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde 6 kişilik bir aile, eyaletin en yüksek dağı olan Hood Dağı'ndaki Salmon Nehri Patikası üzerinden yürüyüş yaptı ve 3 bin 500 feet yüksekliğe ulaştı.

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Ancak aile, değişen hava koşulları ve düşen sıcaklıklar nedeniyle tekrardan aşağıya inemedi. Bunun üzerine iPhone'un uydu üzerinden acil yardım özelliği ile destek talep ettiler. Bu talep, Clackamas İlçesi Şerif Ofisi'ne ulaştı.

Kurtarma ekipleri hemen harekete geçti ancak hava koşulları nedeniyle onlar da ulaşmakta bir hayli zorlandı. Bu nedenle ailenin yanına sonraki gün anca ulaşabildiler. Kurtarma ekipleri, ailenin yanına vardıklarında susuz kaldıklarını ancak bunun dışında hayati bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti.

Kurtarma ekipleri, aileyi dağdan ilk olarak helikopter ile indirmeyi denediler ancak hava aracı, arazi koşulları nedeniyle iniş yapamadı. Daha sonrasında Snowcat kar aracı ile bölgeye ulaşmayı başardılar. Nihayet aile ve ilk başta yanlarına giden personeller, dağdan indirildi. Böylelikle iPhone, bir ailenin daha hayatını kurtarmış oldu.