iPhone'umu Bul uygulaması bir kadının hayatını kurtardı!

iPhone 14 modelleri ile birlikte sunulan 'Kaza Algılama' ve 'Uydu bağlantılı acil durum sistemi' şimdiye kadar çokça konuşuldu. Özellikle Apple'ın uydu bağlantılı acil durum yardım sistemi Alaska'da mahsur kalan bir kişinin kurtarılmasını sağlayarak oldukça öne çıktı. Diğer yandan Apple'ın sunduğu çok daha basit bir uygulama da beklenmedik bir şekilde hayat kurtarmış durumda.

'iPhone'umu Bul' uygulaması hayat kurtardı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde otomobili ile kaza geçirip yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kadının iPhone'umu Bul uygulaması sayesinde kurtulduğu ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre kaza geçiren kişiden uzun süre haber alamayan aile, iPhone'umu Bul sistemi sayesinde kızlarını kurtarmayı başardı.

Yapılan habere göre iPhone'umu Bul ile kızlarının telefonunun otobanın kenarında bir yerde bulunduğunu farkeden aile, acil durum yetkilileri ile irtibata geçerek bu bilgiyi onlarla paylaşıyor. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin ise aileden gelen acil durum mesajı ile olay yerine giderek kadını içinde bulunduğu araçtan çıkarmayı başardığı ifade ediliyor.

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Kazanın ardından kadının ağır yaralandığı belirtilirken, kaza sonrası bir gece boyunca araçta kalmak zorunda kaldığı söyleniyor. Telefonunun konumunu ailesi ile paylaşan kadının bu sayede hayata tutunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Uydu bağlantılı acil durum sistemi ve kaza algılama özelliklerinin aksine iPhone'umu Bul özelliği neredeyse tüm iPhone modellerinde bulunuyor. Genellikle kayıp ya da çalıntı durumları için yararlı olan bu hizmet belki de ilk defa hayat da kurtarmış oldu.

Apple'ın sunduğu 'kaza algılama' özelliği ise araç içerisinde herhangi bir anda çarpışmayı tespit ederek acil kurtarma ekipleri ile temas kuruyor. Diğer yandan uydu bağlantılı acil durum sistemi ise hücresel veri ve Wi-Fi olmadığı durumlarda zor durumda kalan insanların yardım çağrısı yollamasına imkan tanıyor.

Apple'ın sunduğu acil durum sistemlerinin dışında iPhone'umu Bul özelliği ile bir hayatın kurtulması oldukça değerli. Peki siz Apple'ın sunduğu acil durum sistemleri ve yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.