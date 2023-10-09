iPhone'u Bilgisayar Gibi Kullanmak Mümkün mü?

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 15 serisi ile birlikte kullanıcılar yeni özellikleri keşfetmeye başladı. Bu özelliklerden biri de bir iPhone'u bilgisayar gibi kullanabilmeniz. İşte sizin için hazırladığımız iPhone'u bilgisayara çevirme rehberi ve daha fazlası...

Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan iPhone 15 serisi ile birlikte kullanıcılar yeni özellikleri keşfetmeye başladı. Bu özelliklerden biri de bir iPhone'u bilgisayar gibi kullanabilmeniz. Peki iPhone gündelik işlerinizi halledebileceğiniz bir mobil bilgisayar olarak ne kadar verimli olabilir? İşte sizin için hazırladığımız iPhone'u bilgisayara çevirme rehberi ve daha fazlası…

iPhone'u bilgisayar gibi kullanmak! İşte detaylar

Bu özellik aslında iPhone'ların USB-C bağlantısına geçiş yapmasıyla mümkün oldu diyebiliriz. Bilindiği üzere USB-C şu an teknoloji dünyasında en çok kullanılan bağlantı noktaları arasında ve birçok cihazı birbirine bağlamanız mümkün. Hatta bir Android cihazı iPhone ile şarj edebilmekte bu bağlantı noktası değişimi sayesinde mümkün oldu.

9To5Mac isimli bir YouTube kanalı, bu konu üzerinde bir video paylaştı. iPhone 15 Pro'nun başrol oyuncusu olduğu video da çeşitli USB-C bağlantı noktaları kullanılarak ilk başta iPhone 15 Pro'ya bir mouse bağlandı. Bilindiği üzere telefonlarımızda mouse kullanmak artık olası bir şey. iPhone 15 Pro'nun da bu özelliği kolayca çalıştırdığını gördük. Daha sonrasında bir kablosuz klavye de kombinasyona eklendi.

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Tabi tüm bunların ardından büyük bir ekran da bizlere lazımdı. YouTube üzerinde yayınlanan videoda iPhone 15 Pro televizyona bağlandı ve dev gibi bir monitör ile iPhone 15 Pro'yu kullanmaya başladılar. Bu noktadan sonraysa iOS işletim sistemine sahip bir bilgisayar ortaya çıkmış oldu. İnternet üzerinde gezinmek, metin üstüne dayalı içerikler üretmek ve diğer sosyal medya işlemleri için cihaz oldukça iyi kabul edilecek bir performans gösterdi.

Daha sonrasındaysa cihazın diğer özellikleri test edildi. Cihaz video ve fotoğraf düzenleme konusunda iyi bir performans gösterdi. Ancak burada ufak bir nokta var. Pil ömrü. Evet bir iPhone bu şekilde kullanılmaya gayet uygun bir cihaz ancak sürekli olarak bilgisayar formatında kullanılması da sürekli pil tüketimi anlamına geliyor. Bu da bir telefon olarak kullanılan iPhone'lara göre çok daha hızlı şekilde düşecek olan pil sağlığı sorunu ile bizi karşı karşıya getiriyor.

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