iPhone 15 Serisi Isınma Sorunuyla Karşı Karşıya

iPhone 15 serisi 12 Eylül tarihinde tanıtıldı. Tabi ilk ürünler inceleme kanallarının ellerine ulaşmaya başladı. Bununla birlikte iPhone 15 serisinin ilk test sonuçları da gelmeye başladı. Fakat öyle bir durum var ki ortada iPhone 15 satışlarının ciddi oranda düşürebilir. "Yangın yeri hep, buralar sayende, var şikayet!" İşte iPhone 15 ısınma sorunu ve detayları…

iPhone 11'den bile fazla ısınıyor: iPhone 15 üzerinde sucuk pişirmek!

iPhone 15 serisinin ön satış tarihleri merakla bekleniyor. Tabi bununla birlikte Apple test kullanıcılarına ilk numuneleri yolladı. Böylece iPhone 15 için en az 3 ay konuşulacak test sonuçları da ortaya çıkmış oldu. Fakat ortada çok ciddi bir sorun var. iPhone 15 gerçekten aşırı derecede ısınıyor. Twitter (X) üzerinde Abhishek Yadav tarafından paylaşılan test sonuçlarına göre iPhone 15, iPhone 11'den bile fazla ısınıyor.

Apple's Bionic A17 Pro chipset reaches 48.1° Celsius temperature ?? pic.twitter.com/cIaxV1ZPha — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 20, 2023

Hatırlarsınız iPhone 11 serisi ilk piyasaya sürüldüğünde "ısınma" problemi ile oldukça eleştiri alıyordu. Bununla beraber bu eleştiriler telefonun 4. yaşına girdiği bu sene itibariyle bile devam ediyor. Fakat artık iPhone 11 dedikoduları bitecek gibi zira torunu iPhone 15 dedesinin yerini dolduracak gibi.

43 bin TL'lik iPhone 15, 93 bin TL'lik Pro Max modelinden daha pahalı! Peki nasıl?

Yapılan test sonuçlarına bakıldığında Apple'ın iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullandığı A17 Pro çipinin neredeyse alev alev yandığını söyleyebiliriz. A16 Bionic işlemciler aynı testlerde 43 derece sıcaklık aralığını görürken A17 Pro çipleri 48.1 sıcaklık değerini gördü. Amiral gemisi bir cihazda basit gibi görünen "ısınma" sorunu aslında oldukça ciddi.

Bu ısınma sorunu devam ettikçe cihazların iç yapıları zarar görebilir bu da birçok farklı soruna neden olabilir. Ayrıca hiç kimsenin çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan bir cihaza yüksek miktarlar ödemek istemeyeceği de aşikar. Sorun tam olarak ne, bir yazılım güncellemesi ile iPhone 15 ısınma sorunu çözülebilir mi henüz bilinmiyor.