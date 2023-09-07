Analiste göre iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri seleflerine göre daha pahalı olabilir. Temel modelin fiyatı değişmeyecek ancak Pro modellerinde 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor. Yeni seride tasarım değişiklikleri ve yeni özellikler de yer alacak.

12 Eylül yaklaştıkça iPhone 15 serisi için heyecan artıyor. Tanıtım günü için dev etkinlik bu kadar yakınken iPhone 15 serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor ve analistler daha fazla tahmin ortaya koyuyor. Dan Ives, Apple'ın "Wonderlust" medya etkinliği kapsamında önümüzdeki hafta tanıtacağı seri hakkında "iPhone 15 serisi beklenenden daha pahalı olabilir." diyen son analist oldu. Peki ne dedi?

iPhone 15 Pro ve Pro Max seleflerinden daha pahalı olabilir

Analist Dan Ives, temel model iPhone 15 fiyatının değişmeden kalmasını bekliyor ancak hem 6,1 inç Pro hem de 6,7 inç Pro Max için 100 dolarlık bir fiyat artışını öngörüyor. Bu, iPhone X'in 2017'de 999 dolardan piyasaya sürülmesinden bu yana Apple'ın iPhone fiyatlarını ilk kez artırması olacak (İlk çıkış fiyatını baz alıyoruz.) Bağlam açısından, iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max ise 1.099 dolardan satışa çıktı.

Son birkaç ayda birçok analist, Pro modellerinde 100 ile 200 dolar arasında fiyat artışları öngördü. Bu kısmen Apple CEO'su Tim Cook'un son üç aylık kazanç açıklamasında yaptığı yorumlarla destekleniyor. Apple'ın iPhone'daki fiyatlandırma politikasına ilişkin bir soruya yanıt olarak, "İnsanların bu kategoride karşılayabileceklerinin en iyisini elde etmek için gerçekten çaba harcamaya istekli olduklarını düşünüyorum." dedi.

Bu da yeni çıkacak seride cesur bir fiyat artışının habercisi olabilir. Öyle ki Tim Cook, insanların telefonlara harcayabildiğinin en fazlasını harcadığını düşünüyor. iPhone 15 serisindeki Pro modeller bu döngüde önemli bir tasarım değişikliği görecek ve yuvarlatılmış kenarlara sahip yeni bir titanyum kasa ile donatılacak. Bu da iPhone 15 fiyatları daha pahalı olabilir iddiasını destekleyen bir özellik.

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Diğer yeni özellikler arasında sessize alma anahtarı yerine bir işlem düğmesi, daha ince ekran çerçeveleri, yeni 3 nm üretim sürecine dayanan daha hızlı A17 çip ve Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye geçiş (Pro telefonlar için Thunderbolt veri aktarım hızlarıyla) yer alıyor. Analistler de tüm bu özelliklerin 100 ila 200 dolar arasında bir fiyat artışıyla sunulacağını vurguluyor.

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