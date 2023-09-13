iPhone 15 Pro ve Pro Max'in RAM Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple'ın dün gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde tanıtılan iPhone 15 Pro modellerinin RAM özellikleri açıklandı. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in önceki nesle göre daha fazla RAM'e sahip olduğu belirtildi.

Apple, dün Türkiye saatleri ile akşam saat 20: 00'da Wonderlust etkinliğini gerçekleştirdi. Sonunda hepimizin aylardır beklediği iPhone 15 ailesi ve yanında yeni Apple Watch'lar tanıtılmış oldu. Ancak Apple'ın cihaz özelliklerini sunarken RAM söylememe gibi bir huyu var, nedendir bilinmez. Dünkü lansmanın ardından iPhone 15 Pro modellerinin RAM özellikleri de ortaya çıktı.

Yeni iPhone'ların RAM özellikleri:

Apple, iPhone'larda bulunan RAM miktarını hiçbir zaman tanıtımlarda açıklamıyor Ancak güvenilir bir kaynak olan MacRumors, iPhone 15 ailesinin RAM miktarlarını doğruladı. Sitenin aktardığına göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te önceki neslin Pro ve Pro Max modellerine kıyasla artış var. Yeni A17 Pro çip ile birlikte ekstra RAM, özellikle çoklu görevler için genel sistem performansında fayda sağlayacak.

Bugün kullanıma sunulan Xcode 15. sürümünde, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın 6 GB RAM ile donatıldığını, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in ise 8 GB RAM'e sahip olduğunu doğrulayan dosyalar yer alıyor.

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iPhone 15 ailesi RAM özellikleri özetle şöyle:

iPhone 15: 6 GB

iPhone 15 Plus: 6 GB

iPhone 15 Pro: 8 GB

iPhone 15 Pro Max: 8 GB

iPhone 14 ailesinde ise RAM özellikleri şöyleydi:

iPhone 14: 6 GB

iPhone 14 Plus: 6 GB

iPhone 14 Pro: 6 GB

iPhone 14 Pro Max: 6 GB

Aynı Xcode dosyaları, geçen yıl ve önceki birkaç iPhone neslinde iPhone 14 modelleri için RAM miktarlarını doğru bir şekilde ortaya koymuştu. iPhone 15 modellerindeki RAM türü bilinmiyor, ancak cihazların incelemeleri bu bilgiyi yakında doğrulayacaktır.

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Sonunda 8 GB RAM'li telefonlar furyasına Apple'ın da katılması gerekiyordu ancak onu da sadece en güçlü iki modelinde yapmış olması hala biraz enteresan.

Dört iPhone 15 modeli de 15 Eylül Cuma günü ABD'de ve 40'tan fazla ülke ve bölgede ön siparişe sunulacak. Cihazlar bir hafta sonra 22 Eylül Cuma günü piyasaya sürülecek.