Apple, 12 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte iPhone 15 ailesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Sizler için serinin amiral gemisi modeli iPhone 15 Pro özelliklerini derledik.

Yeni amiral gemisi ne sunacak? iPhone 15 Pro özellikleri belli oldu

iPhone 15 Pro modellerinin TSMC'nin yeni nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir A serisi çipe sahip ilk modeller olması bekleniyor. 3nm çip teknolojisinin işlem performansını yüzde 10 ila 15 oranında artıracağı ve aynı zamanda güç tüketimini yüzde 35'e kadar azaltacağı tahmin ediliyor. A17 Bionic işlemcilerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağını belirtmekte fayda var.

Titanyum kasa ile piyasaya sürüleceği belirtilen iPhone 15 Pro, yuvarlatılmış kenarlar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Apple, iPhone 15 Pro modelinde titanyum kasaya ek olarak kamera adasını büyütecek. Cihazın daha büyük kamera çıkıntısı ve geniş kamera merceği ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Apple etkinliğinde hangi cihazlar tanıtılacak? Hangileri ertelendi?

İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek. Cihazın ana kamerasının 48 Megapiksel olacağı belirtiliyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketin sadece Pro modelinde periskop lense yer vereceğini açıkladı. Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 6x yakınlaştırmaya sahip 12 Megapiksel periskop lens kullanacak.

iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor. Sızdırılan görüntülere göre Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Type-C girişe yer verecek. Hızlı şarj teknolojisinin sadece Apple onaylı kablolar ile yapılabileceğini belirtmekte fayda var.