iPhone 15 Pro'nun Parmak İzi Sorunu

Telefon üzerinde parmak izleri görmek muhtemelen bir çoğumuzun sinirlerini bozan durumlardan biridir. "Neden şu telefon 2 saatte olsa temiz kalmıyor ki?" sorusunu birçoğumuz kendi kendimize sormuşuzdur. Bu sene Apple'dan konuyla ilgili ümitliyken daha kötüsü başa geldi. İşte iPhone 15 Pro ve bir türlü temiz kalamayan titanyum çerçeveleri…

Elleriniz iPhone 15 Pro'nun rengini bir ton açabilir!

Apple, iPhone'un nasıl temizleneceğine ilişkin bir destek makalesinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e yeni bir bölüm ekledi. Şirkete göre yeni iPhone'ları kılıfsız kullananlar bir süre sonra renk değişikliklerini fark edebilecekler. Bunun nedeni, "cildinizdeki yağın dış bandın rengini geçici olarak değiştirebilmesidir."

Başka bir deyişle Apple, ilk incelemelerde gördüğümüz şeyi doğruluyor: Yeni titanyum çerçeveye rağmen iPhone 15 Pro hala bir parmak izi mıknatısı. Bununla birlikte cihazın "renginin açılması" başka bir eleştiri konusu çünkü en kaliteli olarak tabir ettikleri titanyum çerçevenin renginin atması çokta kabul edilecek bir durum değil. Fakat Apple bu renk değişikliğini parmak izlerinin yapacağını da kast etmiş olabilir.

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Neyse ki Apple da bu durumun geçici olduğunu söylüyor. Kullanıcılar, iPhone'un çerçevesindeki parmak izlerini "yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle" silerek ortadan kaldırabiliyor. Apple bahsi geçen "yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan" bez için bir öneride bulunmamış. Fakat muhtemelen Türkiye'de 619 TL ve yurt dışında 20 dolar seviyesinde satılan Apple'ın "parlatma bezi" bu tanıma tam olarak uyuyordur.

Burada eleştirilmesi gereken durumsa gerçekten ister yurtdışından ister Türkiye'den satın alın gerçekten uçuk bir fiyata telefon alıyorsunuz ve o cihaz parmak izi tutmama özelliğinden yoksun. Burada özellikle Android cephesindeki rakiplerine bakıldığında "parmak izi tutmama" büyük bir sorun değil. Son olarak Apple'ın tavsiyesi cihazı kılıf ile kullanmak.