iPhone 15 Pro Max Ön Satışları Rekor Kırdı

12 Eylül'de düzenlenen Wonderlust etkinliği etkinliği ile tanıtılan yeni iPhone serisi, akıllı telefon dünyasında her sene olduğu gibi yine büyük bir ilgi gördü. Bazı ülkelerde ön siparişe açılan serinin güçlü oyuncusu büyük bir ilgiyle karşılaştı.

iPhone 15 Pro Max ön satışları, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 serisi, gördüğü ilgiyle akıllı telefon dünyasını başka bir seviyeye taşıdı. Apple, bu ilgiyi arttırmak için geçtiğimiz 1 yılda yoğun çaba sarf etti. Daha güçlü bir seriyle gelen teknoloji devi, görünüşe göre kendi koyduğu çıtayı aşacak.

Apple haberleriyle bildiğimiz Ming-Chi Kuo, bazı ülkelerde Cuma günü ön satışa çıkan serinin yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Buna göre serinin en güçlü oyuncusu olan iPhone 15 Pro Max ön satışları, selefinin aldığı ön sipariş sayısını ilk üç günde geçti.

iPhone 15 serisinin bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı!

iPhone 14 serisi hali hazırda yoğun bir ilgi gördü. Yeni serinin bu ilgiyi geçebilecek olmasının birkaç nedeni var. Öncelikle donanım olarak bazı yükseltmelere sahne oldu. Bu yükseltmelerin ardından selefiyle aynı fiyatta kalmış olması, ilgiyi daha da arttırdı. Son olarak iPhone 15 ön siparişi, Türkiye'de 22 Eylül günü açılacak. 29 Eylül'de de genel satışa çıkacak.

iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri