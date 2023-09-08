iPhone 15 Pro Max'in Depolaması ve Fiyatı Hakkında Üzücü Söylentiler

iPhone 15 Pro Max'in depolama alanı ve fiyatı hakkında çıkan söylentiler, kullanıcıları endişelendiriyor. Yeni bir araştırma notuna göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in depolama alanı iPhone 14 Pro ile aynı olacak ancak fiyatlarında artış olacak. iPhone 15 Pro'nun fiyatı değişmeden 999 dolar olarak kalırken, iPhone 15 Pro Max'in fiyatı 100 dolar artışla 1199 dolara çıkabilir.

12 Eylül yaklaştıkça iPhone 15 serisi için heyecan artıyor. Tanıtım günü için dev etkinlik bu kadar yakınken iPhone 15 serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor ve analistler daha fazla tahmin ortaya koyuyor. Şimdi de "Wonderlust" etkinliğinde tanıtılacak iPhone 15 Pro Max için ortaya çıkan söylentiler, telefonu merakla bekleyen kullanıcılar için üzücü bir haber teşkil ediyor.

iPhone 15 Pro Max'in depolaması, fiyatına rağmen üzebilir

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in bir haftadan kısa bir süre içinde duyurulması planlanıyor ve söylentiler Apple'ın 100 dolarlık bir fiyat artışı planladığını öne sürüyor. Apple'ın temel depolama alanını 128 GB'tan 256 GB'a ya da daha üst bir değere çıkararak bu fiyat artışını telafi edeceği düşünülse de işlerin pek de öyle olmayabileceği ortaya çıktı.

Yeni ortaya çıkan bir araştırma notunda TrendForce analistleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro serisiyle aynı 128 GB depolama alanıyla satışa çıkacağını söylüyor. İlginç bir şekilde rapor, iPhone 15 Pro'nun fiyatının iPhone 14 Pro'ya göre değişmeden 999 dolar olarak kalacağını iddia ediyor. Öte yandan iPhone 15 Pro Max'in 100 dolarlık bir fiyat artışı göreceğini ve 1199 dolardan satışa sunulacağından bahsediyor.

Bu, hem iPhone 15 Pro hem de büyük abisinin bu yıl fiyat artışı göreceğini öne süren diğer raporlarla çelişiyor. Ne olursa olsun TrendForce, herhangi bir fiyat değişikliğine rağmen her iki modelin de 128 GB depolama alanına sahip olacağını söylüyor.

iPhone 15, beklenenden çok daha pahalı olabilir!

Ayrıca, iPhone 15 Pro'nun bu yıl yeni bir 2 TB konfigürasyonunda satışa sunulacağını söyleyen önceki söylentilerle çelişerek depolama seçeneklerinin maksimum 1 TB'a çıkacağını iddia ediyorlar. Diğer analist raporları, fiyat artışını yeni titanyum kasa ve periskop kamera olmak üzere iki ana faktöre bağladı.

TrendForce ayrıca iPhone 15 Pro modellerinin, iPhone 14 Pro'daki 6 GB RAM yerine 8 GB RAM içereceğinden bahsediyor. Apple'ın temel depolama alanını ikiye katlayarak 256 GB'a çıkaracağını umuyorsanız, bu (en azından bu rapora dayanarak) bir hayal ürünü olabilir gibi görünüyor. Tüm bunların doğruluğunu çok kısa bir süre içinde öğreneceğiz.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.