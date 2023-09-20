iPhone 15 ile Android telefonları ve iPad'leri şarj edebilirsiniz

Apple iPhone 15 ile birlikte Lightning'den USB-C'ye geçti. Bu durum pek çok kullanıcıyı üzse de aslında o kadar da kötü bir yenilik değil. Yeni bağlantı noktası iPhone 15 modellerine çeşitli heyecan verici güçleri de beraberinde getirdi. iPhone 15 Pro/Max'te 10 Gbps aktarım özelliği ve doğrudan harici depolamaya video kaydetme desteği gibi. USB-C ile AirPods ve Apple Watch'unuzu şarj etmenize imkan tanır. Ayrıca USB-C girişiyle Android cihazlarla da uyumlu.

iPhone 15, Android telefonları ve iPad'leri şarj edebiliyor!

iPhone 15 şarj aleti olan var mı sorusu artık tarihe karışıyor. Şunu hayal edin: Arkadaşlarınızla birlikte bir yerde buluştunuz. Grubunuzda hepinizde çeşitli Android telefonlar ve iPhone'lar var. Diyelim ki biriniz evden çıkmadan önce telefonun şarjını doldurmayı unuttu ve telefonu kapanmak üzere. Masayı bir panik havası kaplar. Apple sayesinde telaşa gerek yok. iPhone 15'inizi şarj etmek için Android şarj aletinden yardım alabilirsiniz. ya da tam tersi de mümkün. Yanınızda USB-C kablonuz olduğu müddetçe iPhone Android farketmez. Tüm uyumlu cihazları şarj edebilirsiniz.

Bu, sizi bazı acil durumlardan kurtarabilecek, elinizin altında olması gereken harika bir özelliklerden sadece bir tanesi. İlk iPhone 15 USB-C deneyleri de Android telefonların ve iPad'lerin iPhone 15'i şarj edebildiğini gösterdi. Ancak Apple'ın çözmesi gereken büyük bir sorun var. Güç akışının yönünü kontrol etmenin bir yolu yok.

iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı!

Başlangıçta Apple'ın bunu engelleyeceğini varsaydık. iPhone 15'in yalnızca uyumlu Apple donanımlarıyla çalışacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. PetaPixel'deki ekip ne olacağını görmek için bir deney yaptı. iPhone 15'i Pixel 7'ye bağladı. Dosyalar iki cihaz arasında taşınmadı. Ancak iki cihazdan biri diğerini şarj edebildi.

iPhone 15 ilk olarak pil takımı görevi görüyordu. İşlerin tersine dönmesi için kabloyu birkaç kez çıkardılar. Bu sefer de Pixel 7, iPhone'u şarj etti. Tek bir sorun var. Akımın yönü kontrol edilemiyor. Çünkü iPhone'da bu tür şarjı kontrol edecek bir ayarlar menüsü yok. Bir iPad'iniz varsa yanınızdan ayırmayın. Adeta bir powerbank gibi kullanabilirsiniz.