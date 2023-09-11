Yarın tanıtılacak yeni iPhone 15 ailesinden önce elimizdeki telefonu temiz tutup korumak da bir hayli önemli. SDN editörü Samet, iPhone 14 Pro Max'i zırladı. Peki neler yaptı?

Yarın tanıtılacak yeni iPhone 15 ailesinden önce elimizdeki telefonu temiz tutup korumak da bir hayli önemli. SDN editörü Samet, iPhone 14 Pro Max'i zırladı. Peki neler yaptı?

iPhone 14 Pro Max'i zırhladım!

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Blueo, Corning ve Shin Etsu gibi teknoloji öncüleriyle işbirliği yaparak, yenilikçi ürünler geliştirmeyi amaçlıyor. Blueo, 2014 yılından bu yana küresel pazarda kendini kanıtlamış bir marka olarak öne çıkıyor ve Türkiye'de yalnızca Times Teknoloji tarafından sunuluyor. Şirketin tüm cam kaplama ürünlerinde ZeissT kaplama teknolojisi kullanılması, bu ürünlerin daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Corning Ekran Koruyucu, 3 katmanlı temperli camı sayesinde 25 kg'a kadar darbelere karşı dayanıklılık sunarken, tam ekran kaplama ile hoparlör dahil tüm ekranı koruyor. Oyuncular için orijinal dokunma hissiyatını korurken, yansımaları %95 oranında azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve Shine Etsu teknolojisi sayesinde parmak izi bırakmıyor.

Lens Koruyucu ise kabarcık oluşturmadan lenslere mükemmel bir koruma sağlıyor ve paslanmaz çelikten üretilmiş olması öne çıkıyor. Hem sıvı hem de toza karşı dayanıklılık sunar ve HD kalitesi ile görüntüleri kesintisiz korur. Telefon Kılıfı, sararma yapmayan yapısı ve yüksek dayanıklılığı ile öne çıkarken, MagSafe özelliği ve dokunuş hissiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Sapphire Ekran Koruyucu Cam ise gerçek safir madeninden üretilmiş bir ürün olup 35 kg'a kadar darbelere dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Çok ince bir cam olmasına rağmen Rolex saatlerde kullanılan cam ile benzer bir dayanıklılık sunar. Bu ürün, özellikle değerli cihazların ekranlarını maksimum koruma sağlamak isteyenler için ideal bir seçenek.