iPhone 12, 12 hafta suyun altında kaldıktan sonra çalışıyor

Apple, iPhone serisinde uzun yıllardır suya dayanıklılık sunuyor. Ancak ABD'de yaşanan bir olay, iPhone 12'nin üç ay boyunca suyun altına kaldığını gösteriyor. Nehire düşmüş telefon, yosun kaplı olarak çıkarıldı. İlginç şekilde, çıkarıldıktan sonra çalıştığı tespit edildi.

12 hafta suyun altında kalan iPhone 12 nasıl çalıştı?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde beklenmedik bir iPhone bulundu. Bir temizlik görevlisi, Stanislaus Nehri'nde çalışırken kayaların arasında yosunla kaplanmış bir iPhone 12 olduğunu fark etti. Yosunları temizledikten sonra cihazın açılması ise büyük şaşkınlık yarattı.

iPhone 12'yi bulunan temizlik görevlisi Lee, "Nehirde bu kadar uzun süre kaldıktan sonra açılmasına bile inanamadım" dedi. Telefonu açtıktan sonra inceleyen çalışan, depolama alanındaki fotoğraf ve videolara göre iPhone üç aydır kayıptı.

1231352

Telefondaki son dosyanın 4 Eylül'de Stanislaus Nehri kıyısında çekilen bir fotoğraf olduğunu dile getirdi. Bu da yaklaşık 12 hafta boyunca tamamen suyun altında kaldığı anlamına geliyor. İlk tahminler, cihaz sahibinin fotoğraf çekerken iPhone'u düşürdüğü yönünde.

iPhone 12'nin üç ay boyunca suyun altına kalması ve ardından çalışıyor olması merak uyandırdı. Apple, akıllı telefonlarının yalnızca yarım saate kadar maksimum 6 metre derinliğe dayanıklı olduğunu söylüyor. Ancak bu kısıtlamalar, nehirdeki iPhone için geçerli değil gibi görünüyor.

Lee, telefon dokunmatiğinin sorunsuz şekilde çalıştığını ve telefonun zarar görmediğini dile getirdi. Öte yandan telefonun sahibi de henüz tespit edilemedi. Lee, cihazın rehberindeki kişilerle irtibata geçerek iPhone'u iade etmeyi planlıyor.