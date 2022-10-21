iOS kullanıcıları dikkat: Yeni güncelleme büyük sorunu beraberinde getiriyor!

Apple, iPhone cihazlarına yeni özellikler sunmak ve iyileştirmeler yapmak için iOS güncellemeleri sunuyor. Fakat teknoloji devi, bazı güncellemelerde bir yeri iyileştirirken bir başka yeri de bozabiliyor. Yine bunlardan biri oldu ve iOS kullanıcıları, Face ID teknolojisinin çalışmaması nedeniyle sosyal medya üzerinden şikayet etmeye başladı.

Paylaşımlar, genellikle iPhone 12 Pro ve iPhone 13 Pro kullanıcıları tarafından yapıldı. Peki, Face ID özelliğinin çalışmama sorunu hangi güncellemeden kaynaklanıyor ve Apple açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

iOS 15.7.1 güncellemesi, Face ID teknolojisini çalıştırmıyor!

iOS 15.7.1 Release Candidate yükleyen iPhone kullanıcıları, Face ID teknolojisinin telefonlarında çalışmadığını tespit etti. Bunun üzerine Face ID'yi sıfırlayan kişiler, Yüz Kimliği Bulunamıyor diye hata aldı ve bu durum özelliğin tamamen bozulmasına neden oldu.

Release Canditate kullanıcıları, genellikle güncellemenin son sürümünü alıyorlar. Bu yüzden sorunun düzeltilmemesi durumunda yayınlanacak genel sürümde de aynı hata yaşanabilir.

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iPhone 6s, iPhone 6s Plus, 1. nesil iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları iOS 16'yı indiremiyor. Ek olarak bazı iPhone kullanıcıları da tercih etmemesi nedeniyle hala iOS 15 kullanıyor. Bu nedenle de Apple'ın iOS 15 sürümündeki sorunlara kısa sürede el atması bekleniyor. Apple, iOS 15.7.1 güncellemesinin Face ID çalıştırmamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat Reddit ve Twitter kullanıcılarının paylaşımları nedeniyle firmanın kısa sürede bir açıklama yapması gerekiyor.

Teknoloji devi Apple, ek olarak iOS 16.1 güncellemesini de önümüzdeki Pazartesi günü piyasaya sürecek. Firma, yeni güncellemeyle ilgil yaptığı açıklamada Apple Fitness Plus'ın iPhone'lara geleceğini açıkladı. Bunun dışında birçok yenilik ve iyileştirme iOS 16.1 ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS 16.1 güncellemesinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.