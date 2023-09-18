iOS 17 ile Gelen 10 Yeni Özellik

Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17 sürümünü duyurdu. Üç aylık beta testinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi bu akşam iPhone XS ve daha yenisi için yayınlanacak. İşte iOS 17 ile gelecek 10 yeni özellik.

Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17 sürümünü duyurdu. Üç aylık beta testinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi bu akşam iPhone XS ve daha yenisi için yayınlanacak. İşte iOS 17 ile gelecek 10 yeni özellik.

iOS 17 ile gelecek 10 yeni özellik

Aşağıda, iOS 17 ile iPhone'a gelen 10 yeni özelliği ve bu yılın ilerleyen günlerinde gelecek olan ek özellikleri özetledik. Türkiye saati ile akşam 20: 00'da güncellemeyi Ayarlar>Genel> Yazılım Güncellemesi altından indirebilirsiniz.

iPhone 15

StandBy (Bekleme Modu)

StandBy, bir iPhone yan tarafındayken ve şarj olduğunda uzaktan görülebilecek şekilde tasarlanmış göz atılabilir bilgiler sağlayan yeni bir tam ekran görünümü. Özelleştirilebilir arayüz, çeşitli stillerde bir saati, bir takvimi, favori fotoğrafları, hava durumunu, müzik çalma kontrollerini, widget'ları ve daha fazlasını gösterebiliyor.

StandBy, bir iPhone'u komodin, mutfak tezgahı veya masada şarj etmek için tasarlanmış ve Canlı Etkinlikleri, Siri'yi, gelen aramaları ve daha büyük bildirimleri destekler. Bu özellik aynı zamanda iPhone 14 Pro'nun her zaman açık ekranıyla da çalışıyor.

Kişiler Posteri

iOS 17, kullanıcıların başka bir kişinin iPhone'unda gelen bir telefon görüşmesi sırasında görünen kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmasına olanak tanıyor.

Poster bir fotoğraf veya Memoji içerebilir ve yazı tipi ve arka plan rengi de özelleştirilebilir. Bu özellik yerleşik Telefon uygulamasında mevcuttur ve üçüncü taraf arama uygulamaları için de kullanılabilir olacaktır.