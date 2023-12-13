Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.2'yi yayınladı. Bu güncellemenin ardından ise ilk iOS 17.3 geliştirici beta sürümünü de duyurdu. Yeni sürümle birlikte kullanıcıların karşısına yepyeni bir özellik geliyor. iOS 17.3 sürümüyle birlikte Apple, iPhone hırsızlarına karşı koruma sağlayacak bir özellik getiriyor. İşte detaylar!

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.2'yi yayınladı. Bu güncellemenin ardından ise ilk iOS 17.3 geliştirici beta sürümünü de duyurdu. Yeni sürümle birlikte kullanıcıların karşısına yepyeni bir özellik geliyor. iOS 17.3 sürümüyle birlikte Apple, iPhone hırsızlarına karşı koruma sağlayacak bir özellik getiriyor. İşte detaylar!

iOS 17.3 ile iPhone hırsızlıklarına karşı Çalınan Cihaz Koruması özelliği geliyor!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde iOS 17.2'yi yayınlamasından sonra iOS 17.3 ile ilgili çalışmalarına başladı. Bununla birlikte şirket, ilk iOS 17.3 geliştirici beta sürümünü de yayınladı. Bu sürüm sonucunda ise gelecek olan yeni özellikler ortaya çıktı.

iOS 17.3 ile gelecek özelliklerden ilki, son zamanlarda artan iPhone hırsızlıklarına karşı koruma sağlıyor. Bu durumda kötü olan tek şey telefonun çalınması değil, kişisel verilere de ulaşılması oluyor. Çalınan Cihaz Koruması adı verilen bu özellik de iPhone sahiplerine önemli bir güvenlik hizmeti sağlayacak.

iOS 17.2 güncellemesi yayınlandı! Neler sunuyor?

Söz konusu özelliği aktif hale getiren kullanıcı, telefonu eski ayarlarına döndürmek ya da telefonundaki kayıtlı şifreleri görüntülemek için FaceID veya TouchID gibi biyometrik doğrulama yapmak zorunda kalacak. Ayrıca yeni bir Apple ID parolası oluştururken de bir saatlik bir gecikme istenecek.

Bir saatin ardından ise parolayı değiştirmek için FaceID ya da TouchID gerekecek. Bu gecikme de aslında telefon sahibinin telefonunun çalındığını bildirmesi için zaman kazandırıyor. Söz konusu özelliğin yanı sıra iOS 17.3'te yer alacak olan bir diğer özellik Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturmak oluyor.

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