iOS 17.1 Beta 3 yayınlandı: İşte sürpriz yenilikler!

iOS 17.1 Beta 3 artık Apple programına kayıtlı olanların kullanımına sunuldu. Peki bu güncelleme ne gibi yenilikler getiriyor?

Merakla beklenen ve beklendiği gibi iPhone 15 serisi ile gelen iOS 17, 18 Eylül tarihinde dünya genelinde cihazları destekleyen tüm kullanıcılara sunuldu. Çok fazla radikal değişiklik içermese de kişi posterleri, yeni AirDrop animasyonu ve etkileşimli widget gibi özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazandı. Şimdi de iOS 17.1 sürümü için hazırlanan Apple, Beta 3 güncellemesini de yayınladı. İşte yenilikler!

iOS 17.1 Beta 3 neler getiriyor?

iOS 17.0, şirketin WWDC23 sırasında önizlediği tüm özellikleri ve değişiklikleri sunmuyor. Bunun yerine firma, önümüzdeki aylarda başlayacak daha küçük güncellemeler aracılığıyla bunları kademeli olarak kullanıma sunacak. Beklenen bu tanıtımlar arasında Apple Journal uygulaması, Apple Music'teki ortak çalma listeleri ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni yayınlanan iOS 17.1 Beta 3 sürüm notları ise şunları içeriyor:

Bilinen sorunlar

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da Sinematik moda tekrar tekrar girmek veya Sinematik modda öne ve arkaya bakan çekimler arasında geçiş yapmak, önizlemenin birkaç saniye donmasına neden olabiliyor.

Beta 3 yayınlandıktan sonra, iOS 17.1 Beta 1 ve 2 kullanıcıları için Cüzdan uygulaması açılış sırasında çökebilir. (Geçici Çözüm: Cihazı iOS 17.1 Beta 3'e güncelleyin.)

Kart ile banka hesabı arasındaki bağlantı beklenmedik bir şekilde kesilebilir. (Geçici Çözüm: "Bağlantınızı Güncelleyin" onarım akışındaki talimatları izleyin.)

Kart ile banka hesabı arasındaki bağlantı iptal edilirse bazı kullanıcılar "Bağlantınızı Güncelleyin" onarım akışını tamamlarken bir hatayla karşılaşabilir. (Geçici Çözüm: Ayarlar'ı açın ve Apple Pay ve Cüzdan >Bağlantılar'a gidin. Kurumunuzla olan bağlantıyı kaldırın ve kartınızı tekrar bağlayın.)

iPhone 15 Pro Max'in ısınma sorununa veda: iOS 17.0.3 tüm sorunları çözüyor!

Çözülen sorunlar

watchOS10.1 çalıştıran bir Apple saati, iOS 17.0 yüklü bir iPhone ile eşleştirildiğinde (veya watchOS10.0, iOS17.1 ile eşleştirildiğinde) artan güç tüketimi sorunu çözüldü.

Etkileşimli widget'ların uyumsuz iOS ve macOS sürümlerinde boş görüntülenme sorunu çözüldü.

Sürpriz çözüm: Fransa iPhone 12 krizi

iOS 17.1 Beta 3, Fransa'daki kullanıcılar için iPhone 12'yi, Özel Emilim Oranı (SAR) testine yönelik bir test protokolüne uyum sağlayacak şekilde güncelliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.