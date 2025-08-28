İntihar davası sonrası Open AI'den yeni adım, ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyor

ABD'de 16 yaşındaki Adam Reine'in intiharının ardından ailesinin açtığı "haksız ölüm" davası sonrası OpenAI, ChatGPT için ebeveyn denetim araçlarını devreye alınacağını bildirdi.

ABD'de yaşanan trajik bir olay, yapay zeka destekli sohbet botlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

CHATGPT'YE İNTİHAR DAVASI

Adam Reine adlı 16 yaşındaki genç, ruhsal bir kriz döneminde Chatgpt'ye başvurdu. Ailesinin iddiasına göre platform, kendisine intihar yöntemleri önerdi, düşüncelerini destekledi ve ölümünden sadece beş gün önce intihar mektubu yazmasına yardımcı oldu. Reine'in yaşamına son vermesinin ardından ailesi, OpenAI'ye dava açtı.

Şirket, olayla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle genç kullanıcılar söz konusu olduğunda "yardıma ihtiyacı olanlara destek olma sorumluluğu" hissettiklerini vurguladı.

EBEVEYN DENETİMİ GELİYOR

Gelişmelerin ardından OpenAI, genç kullanıcılar için bir dizi yeni güvenlik aracı duyurdu. Ebeveyn denetim panelleri sayesinde aileler, çocuklarının ChatGPT kullanımını daha yakından takip edebilecek.

Acil durumda iletişim kurulacak kişi ekleme özelliği ile kriz anlarında bir insan temas noktası devreye sokulacak. Bu kişi, ebeveyn denetiminde belirlenecek ve yapay zekanın otomatik olarak yönlendirebileceği bir destek hattı görevi görecek.

Şirket, bu yeniliklerin ailelere daha fazla içgörü sunmayı ve riskli durumlarda erken müdahaleyi mümkün kılmayı amaçladığını açıkladı.

BENZER VAKALAR ENDİŞE YARATIYOR

ChatGPT bu tür bir dava ile ilk kez gündeme gelse de yapay zeka tabanlı sohbet uygulamalarının benzer olaylara yol açtığı daha önce de kaydedilmişti. Florida'da Character.AI platformunu kullanan 14 yaşındaki bir çocuk yaşamına son verdi. Belçika'da ise Chai uygulamasındaki "Eliza" adlı bot, intihar eden bir adamın eşi tarafından sorumlu tutuldu. Bu olaylar, yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımının ciddi etik ve hukuki tartışmalara yol açtığını bir kez daha ortaya koydu.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
