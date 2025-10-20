İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

Küresel internet trafiğinde büyük çaplı bir kesinti yaşanıyor. Sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulama bir anda erişilemiyor.

BİRÇOK UYGULAMA VE SİTEDE ERİŞİM SORUNU

Küresel çapta yaşanan sorunun, Amazon Web Services (AWS)'teki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Yapılan açıklamada, "birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler" yaşandığını doğruladı.

Çöken internet siteleri arasında Amazon, Snapchat, Zoom, Canva, PlayStation Network ve Fortnite yer alıyor.