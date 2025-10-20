İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Dünyanın birçok bölgesinde bazı sosyal medya platformlarında ve sanal oyun uygulamalarında erişim sorunları yaşanıyor. Amazon Web Services'deki hatalar yüzünden başlayan erişim sorunu nedeniyle Zoom, Canva, Amazon, Snapchat ve Fortnite'ın da bulunduğu çok sayıda popüler internet sitesinde giriş yapılamıyor.
Küresel internet trafiğinde büyük çaplı bir kesinti yaşanıyor. Sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulama bir anda erişilemiyor.
BİRÇOK UYGULAMA VE SİTEDE ERİŞİM SORUNU
Küresel çapta yaşanan sorunun, Amazon Web Services (AWS)'teki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Yapılan açıklamada, "birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler" yaşandığını doğruladı.
Çöken internet siteleri arasında Amazon, Snapchat, Zoom, Canva, PlayStation Network ve Fortnite yer alıyor.
