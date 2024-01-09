Intel, Raptor Lake Refresh Ailesiyle Yeni Mobil İşlemcilerini Tanıttı

Intel, Raptor Lake Refresh ailesine daynan 14. Nesil Core HX serisi mobil işlemcilerini CES 2024 etkinliğinde tanıttı. Üst düzey dizüstü bilgisayarlara ve taşınabilir iş istasyonlarına yönelik sunulan yeni Core i9, i7 ve i5 HX işlemcileri; mobil dünyaya yapay zeka özellikleri getirecek.

Intel 14. Nesil Core HX "Raptor Lake Refresh" özellikleri

14. Nesil Core HX serisinin amiral gemisi modeli, 8 performans ve 16 verimli olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip Core i9-14900HX oldu. 24MB L3 önbellekli mobil işlemci; çift kanallı DDR5 belleği destekliyor. P-çekirdeklerde 5.8GHz ve E-çekirdeklerde 4.1GHz'e kadar saat hızı vadediyor.

Hemen altında ise 8P+12E çekirdekli, 8MB L2 ve 33MB L3 önbelleğe sahip Intel Core i7-14700HX yer alıyor. Tek çekirdekli testlerde 5.5GHz saat hızında çalışıyor. Daha önce 13. Nesil masaüstü işlemcilerde gördüğümüz 8P+8E yapılandırmasını benimseyen ve 5.2GHz saat hızına ulaşabilen Core i7-14650HX de seride yer alıyor.

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Core i5 varyantlarının en güçlüsü ise i5-14500HX oldu. 6 performans ve 8 verimli çekirdekle birlikte sunulan mobil işlemci; 24MB L3 önbellek ve 4.9GHz maksimum saat hızıyla geliyor. i5-14450HX ise 6P+4E çekirdeği ile biraz daha düşük performans vadediyor, ancak 4.8GHz turbo saat hızında çalıştığını belirtelim.

14. Nesil Core HX "Raptor Lake Refresh" serisinin özellikleri şu şekilde:

İşlemci ModeliÇekirdek KonfigürasyonuL3 Önbellek (MB)Maksimum P-Core Boost FrekansıMaksimum E-Core Boost FrekansıBellek DesteğiPCIe DesteğiGüç Tüketimi (W) Core i9-14900HX8P+16E365.80 GHz4.10 GHzDDR5 (SO-DIMM)PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x455 (Maksimum 157)Core i7-14700HX8P+12E335.50 GHz3.90 GHzDDR5 (SO-DIMM)PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x455 (Maksimum 157)Core i7-14650HX8P+8E305.20 GHz3.70 GHzDDR5 (SO-DIMM)PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x455 (Maksimum 157)Core i5-14500HX6P+8E244.90 GHz3.50 GHzDDR5 (SO-DIMM)PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x455 (Maksimum 157)Core i5-14450HX6P+4E204.80 GHz3.50 GHzDDR5 (SO-DIMM)PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x455 (Maksimum 157)

Şirketin açıklamasına göre tüm HX işlemcileri, yenilenmiş Intel 7 mimarisine dayanıyor. PCIe Gen 5, DDR5 bellek ve WiFi 7 bağlantısı ile Rangeley platformunu da destekliyor. 157W TDP'de çalışan HX serisi; 2024'teki oyun laptoplarında boy gösterecek.

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