Intel, Lunar Lake Mobil İşlemcilerini Tanıttı

Intel, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Vision 2024 etkinliğinde Lunar Lake mobil işlemci ailesini görücüye çıkardı. Yeni mobil işlemcilerle birlikte cihaz içi yapay zeka yeteneklerinde önemli iyileştirmeler sağlayacağını açıkladı. İşte yeni nesil Lunar Lake işlemciler.

Intel Lunar Lake, 100 TOPS yapay zeka işlemi vadediyor

Intel, yeni çipin yapay zeka operasyonları için saniyede 100 trilyondan fazla işlem (TOPS) performans sunacağı ve 45 TOPS'luk kısmının NPU birimi tarafından işleneceğini ifade etti. Bu, NPU'dan en fazla 10 TOPS elde eden Meteor Lake serisine kıyasla yapay zeka performansında 3 kat artışa işaret ediyor.

Intel'in açıklamasına göre daha da önemlisi, yeni nesil yapay zeka bilgisayarlar için 45 TOPS NPU kriterini karşılıyor olması. Intel, CPU ve GPU'nun katkılarını ayrıştırmamış olsa da; endüstri tahminleri GPU'nun yaklaşık 50 TOPS ve CPU'nun 5-10 TOPS işlem gerçekleştirebileceğini gösterdi.

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Bu kapsamda Lunar Lake serisi, cihaz içi yapay zeka gücü açısından önemli avantajlar vadediyor. Örneğin AMD, yeni nesil Strix Point mobil yongalarının Ryzen'e kıyasla 3 kata kadar yapay zeka performansı sunacağını dile getirdi.

Qualcomm da önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Snapdragon X Elite ile öne çıkıyor. Arm tabanlı bu çip, 45 TOPS NPU ve 75 TOPS toplam performans vadediyor.

Intel, bu yılın ikinci yarısında çıkış yapması planlanan Lunar Lake serisiyle yapay zeka alanında avantaj yaratmak istiyor. Şirket sadece bu yıl 40 milyon yapay zekalı bilgisayar ve 2025'e kadar 100 milyon bilgisayar satmayı hedefliyor.