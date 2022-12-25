Instagram'da fotoğraf ve video nasıl gizlenir?

Instagram fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır? Instagram gönderilerinizi hesabınızdan silmeden kaldırmanız mümkün.

Günümüzde sosyal medya denildiğinde ilk akla gelen platform olan Instagram yeni özellikler sunarken, kişiselleştirme konusunda tercihi kullanıcılara bırakıyor. Bunlara ek olarak kullanıcı gizliliğine de büyük önem veren platformu kullanananların merak ettiği konulardan birisi de, fotoğraf ve videoların silinmeden nasıl gizlenebileceği? Instagram fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır? sorusunu cevapladık!

Instagram fotoğraf gizleme nasıl yapılır? (Video gizleme)

Instagram'da paylaştığınız gönderileri kaldırmak veya belirli bir zaman aralığında gizlemek isteyebilirsiniz. Bununn için fotoğraf ve videoları profilinizden tamamen silmek zorunda değilsiniz. Instagram'ın gönderileri arşivlemenize sağlayan özelliğini kullanabilirsiniz.

Instagram hesabınızdaki fotoğraf veya videoları kalıcı olarak silmeden profilinizden nasıl kaldırırsınız? İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Adım 1: Gizlemek istediğiniz fotoğraf veya videoyu bulun.

Adım 2: Fotoğrafın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun.

Adım 3: Açılan menüde "Arşivle"yi seçin.

Arşivle'den sonra seçtiğiniz gönderi profilinizden kaldırıldı. Bu, artık diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceği anlamına geliyor. Ancak kalıcı olarak silinmediği için istediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz.

Instagram'da gizlenen fotoğraf ve videolar nerede?

Instagram'ın "Arşiv" özelliği sayesinde gizlediğiniz gönderileri hesabınızda tekrar paylaşmanız mümkün. Platformun ayrıca bu gönderileri süresiz şekilde gizli tutabileceğini belirtmek gerekiyor. Yani arşivlenen fotoğraf veya videolar belirli bir süre sonra silinmiyor.

Adım 1: Profilinize gidin ve sağ üstteki üç çizgiye tıklayın. Ardından "Arşivle"yi seçin.

Adım 2: Arşivlediğiniz fotoğraf ve videoları görmek için ekranın üst kısmında "Gönderi Arşivi"ni seçin.

Adım 3: Gönderiyi seçin ve sağ üst köşedeki üç noktaya tekrar dokunarak "Profilde göster"e dokunun.

Gönderiniz artık profilinizde daha önce olduğu gibi görünecektir. Yani beğeni ve yorumlarınız korunacak ve gönderi tarihi değişmeyecektir.

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