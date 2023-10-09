Instagram CEO'su, bir takipçisinin iPad için özel bir uygulamanın ne zaman geleceğini sorduğunda böyle bir geliştirmenin üzerinde çalışılmadığını belirtti. Ancak ilerleyen zamanlarda bir iPad uygulamasına sahip olmanın olumlu bir gelişme olabileceğini ifade etti.

Instagram CEO'su: Yakın bir tarihe kadar iPad için Instagram uygulaması olmayacak

Bilindiği üzere Instagram aslında bir iPhone uygulaması olarak hayatına başladı. ve daha sonrasında Android platformuna da gelen uygulama en son hamleyi webe transfer olarak tamamladı. Fakat bir türlü Apple iPad'ler için bir Instagram uygulaması göremedik. Konuyla ilgili Instagram CEO'sunun yaptığı açıklama ise oldukça şaşırttı. İşte Instagram iPad uygulaması ve detayları…

Muhtemelen yakın bir tarihe kadar iPad için Instagram uygulaması olmayacak!

Instagram CEO'su Mosseri, Instagram'da hikayeler üzerinden kullanıcı sorularını yanıtlarken, bir takipçisinin iPad için özel bir uygulamanın ne zaman geleceğini sordu. Mosseri şu anda böyle bir geliştirmenin üzerinde çalışılmadığını belirtti.

Mosseri, beklentileri tamamen ortadan kaldırmamak için, ilerleyen zamanlarda bir iPad uygulamasına sahip olmanın olumlu bir gelişme olabileceğini ifade etti. Ancak, Instagram'ın öncelikli olarak üzerinde çalıştığı ve daha önemli bulduğu yeni özellikler olduğunu da ekledi. Bu nedenle, Instagram'ın iPad'e özel bir düzenleme getirmesi şu an için pek olası görünmüyor.

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Konuyla ilgili geçen sene yapılan yorumlara bakıldığındaysa aslında bir başka sebebin de var olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Mosseri, bir YouTube yayınında Instagram ile ilgili yaptığı açıklamasında iPad üzerinden Instagram kullanan kullanıcıların hala önemsiz sayılabilecek kadar büyük olduklarını belirtti. Yani Apple tarafındaki iPad kullanıcılarının önemsiz sayılabilecek bir büyüklükte olduğunu belirtti.

Bugün iPad üzerindeki Instagram uygulamasına baktığımızda ise tam olarak büyük bir sorun görüyoruz dersek biraz yanlış olacaktır. Uygulama tam olarak stabil çalışmasa da Apple'ın yaptığı ufak düzeltmeler ile iPad'ler için uyumlu hale geliyor diyebiliriz. Tabi burada bu tarz işlemlerden önce halihazırda Meta'nın iPad uygulaması çıkartması gerekiyor.

Sonuç olarak Apple iPad'ler genel olarak yaygın ve tercih edilen cihazlar arasında. Durum böyleyken iPad için özel bir uygulama çıkartılmaması biraz marka ve şirket değerlerini zedeliyor diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde iPad kullanıcı sayısının artmasıyla yeni uygulamayı görebiliriz.