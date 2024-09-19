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Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı

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Popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, AOG hesabının paylaştığı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını kaldırdı. Kaldırma gerekçesi olarak 'topluluk standartları' gösterildi. Instagram, Atatürk'ün 'tehlikeli kişi' olarak tanımlandığını ve bu tür sembollerin paylaşımının topluluk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kısıtlamalarını sürdürüyor. Son dönemlerde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım da dahil olmak üzere bir çok gönderiyi kaldıran İnstagram bu sefer de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı skandal bir karar aldı. Amacı Olmayan Grup (AOG) isimli hesap tarafından paylaşılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdığı açıklandı. Atatürk fotoğrafı platformun hikaye kısmında herhangi bir yazı eklenmeden paylaşıldı. Instagram, kaldırma gerekçesi olarak "topluluk standartları"nı gösterdi.

Instagram, Atatürk'ün Fotoğrafını 'Tehlikeli Kişi' Gerekçesiyle Kaldırdı

ATATÜRK FOTOĞRAFINI 'TEHLİKELİ KİŞİ' OLARAK TANIMLADI

AOG hesabına Instagram tarafından gönderilen mesajda, Atatürk'ün "tehlikeli kişi" olarak tanımlandığı ve bu tür sembollerin paylaşımının topluluk kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

GÖRENLER TEPKİ VERDİ

Kullanıcı, Instagram'ın bu kararına itiraz ederek, konuyla ilgili ekran görüntülerini başka bir sosyal medya platformunda paylaşarak, "Bu ne rezalet, hayırdır? Böyle bir şey için shop diyenler oluyor, Allah aşkına böyle insanlar değiliz" şeklinde tepki gösterdi.

Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Teknoloji

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Yorumlar (5)

BuRaK ÇaN:

İsabetli Karar Teprik Ediyorum.

5
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Buğra Er:

İyiymiş

5
7
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Cüneyt Özbay:

yasa saydida tehlikeyi goreydiniz

5
1
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Abuzer Sever:

Yunan'ı denize dökmüş ya, tehlikeli tabii...

5
1
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ABDULLAH ADEMOĞLU:

Son derece DOĞRU bir karar.

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