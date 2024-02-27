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Instagram, Arkadaş Haritası Özelliği Geliştiriyor

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Instagram, Snapchat'in Snap Map'ine benzeyen Arkadaş Haritası özelliğini geliştiriyor. Özellik henüz prototip aşamasında ve test edilmedi. Bu özellikle Instagram kullanıcılarına daha fazla zaman geçirmeleri için neden sunulacak.

Meta, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak arkadaşlarının konumlarını görmelerine olanak tanıyacak isteğe bağlı bir Instagram Arkadaş Haritası özelliği geliştiriyor. Şirket, Snapchat'in Snap Map'ine benzeyen bu özelliğin henüz bir prototip olduğunu ve dışarıdan test edilmediğini belirtti.

Instagram Arkadaş Haritası, Snapchat'ten alınan bir diğer özellik olacak

Özellik, ilk kez genellikle resmi çıkışlarından önce geliştirme aşamasında keşfedilen sosyal medya özelliklerini tersine mühendislik ile sıkça bulan Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi.

Instagram, Arkadaş Haritası özelliğini resmi olarak sunarsa, 2016'da uygulamanın Hikayeler özelliğinin ardından Snapchat'ten aşırdığı bir diğer özellik olacak. Instagram ayrıca kullanıcıların arkadaş ve ailelerinin anbean nerede olduklarını görmelerini sağlayan Apple'ın "Find My" harita özelliğine de göz dikmiş olacak.

Bu yeni özellikle, Instagram kullanıcılarına uygulamasında daha fazla zaman geçirmeleri için başka bir neden sunacak ve diğer şirketlerin hizmetlerine daha az zaman harcamalarını sağlayacak.

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Paluzzi'nin Threads üzerinde paylaştığı ekran görüntülerine göre, Instagram Arkadaş Haritası, kullanıcıların konumlarını kimlerin görebileceğini seçmelerine izin verecek. Ekran görüntüleri ayrıca konum verilerinin uçtan uca şifrelenmiş olacağını gösteriyor. Konumunuzu yalnızca sizi geri takip eden takipçilerinizle, "Yakın Arkadaşlar" listenizle veya hiç kimseyle paylaşmayı seçebilirsiniz. Harita ayrıca son etkin konumunuzu gizleyecek olan "Hayalet Modu" ayarını da içerecek.

Instagram Arkadaş Haritası, kullanıcıların haritada diğerlerinin görebileceği kısa mesajlar veya Notlar bırakmalarına izin verecek. Özellik kullanıma sunulursa, kullanıcılar bu kısa güncellemeleri haritada yayınlama seçeneğine sahip olacaklar. Harita üzerindeki Notlar işlevi, arkadaşlarınıza rastladığınız eğlenceli bir pop-up mağazası veya şu anda yediğiniz yeni bir restoran hakkında bildirimde bulunmak gibi şeyler yapmak için kullanılabilinecek.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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