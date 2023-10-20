Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Instagram, yenilikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde önemli özelliklere kavuşan uygulamaya şimdi ise Yorumlar kısmı için anket açma özelliği geliyor. İşte ayrıntılar…

Instagram'a Yorumlar için Anket özelliği geliyor!

Instagram, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda önemli yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hikayeler için birden fazla arkadaş grubu oluşturabilme özelliği geleceği duyurulmuşken, şimdi ise Yorumlar kısmı için bir yenilik duyuruldu.

Instagram Yöneticisi Adam Mosseri, kendi yayın kanalı üzerinden kısa süre önce yaptığı duyuru ile gönderi sahiplerinin Yorumlar kısmında takipçileri için anket açabileceği bir özellik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Takipçilerinize "En sevdiğiniz meyve hangisi?" veya "Hangi fotoğrafta daha güzel çıkmışım?" gibi sorular sorabilmenize imkan sunacak Anket özelliği ile ilgili daha fazla bilgi yok. Tıpkı Hikayeler kısmında olduğu gibi maksimum 4 seçenek oluşturulabileceği tahmin ediliyor.

Anket özelliğinin test aşamasında olduğu ve bazı kullanıcılara sunulduğu bilgisi paylaşıldı. Bu doğrultuda Instagram uygulaması için güncelleme alıp almadığınızı kontrol etmenizde fayda var. Güncellemenin bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor. Zira Instagram, test etmek için bazı kullanıcılara sunduğu yeni özellikleri genellikle birkaç hafta içerisinde herkes için yayınlıyor. Sonuç olarak şu anlık beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'a Yorumlar kısmı için gelecek Anket özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.