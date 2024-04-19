20 yıl önce MSN'nin kullanıma sunduğu ve 'Merhaba' demenin bir yolu olarak popüler olan 'Dürtme' özelliği şimdi de Instagram'a geliyor. Kod araştırmacısı Alessandro Paluzzi'nin keşfettiği üzere Instagram, kullanıcıların birbirlerini "dürtmesine" olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor.

Instagram'a dürtme özelliği geliyor

Instagram'ın bu yeni dürtme özelliği, kullanıcıların etkileşimlerini artırarak sosyal medya deneyimlerini daha da kişiselleştirmeyi amaçlıyor. Instagram, yeni araçlar ve yapay zeka entegrasyonları ile kullanıcı deneyimini sürekli olarak güncellemeye ve zenginleştirmeye devam ediyor.

Yeni özelliğin kullanılmaya başlamasıyla birlikte, kullanıcı profillerinde zil butonunun yanında yer alan bir el simgesi ile dürtme özelliğinin geldiğini görebileceksiniz. İşte Instagram'ın yeni özelliğindeki yenilikler ve son gelişmeler:

Dürtme ikonu: Instagram profillerinde bildirim zilinin yanında, bir el simgesi yer alacak ve kullanıcılar bu simgeye tıklayarak birbirlerine "dürtme" gönderebilecek.

Ekstra özellikler: Meta'nın WhatsApp ve Instagram için başlattığı Meta AI sohbet robotunun yanı sıra, Instagram'ın arama çubuğunda AI aramaları yapabilme ve Reels için AI ses dublajı özellikleri de geliştiriliyor. Bu yeni ses dublajı özelliği, reel'lerde farklı dillerde kendi sesinizi kullanmanıza izin verecek.

Instagram'a ChatGPT rakibi yapay zeka özelliği geliyor!

Instagram'ın bu özelliği platforma dahil etmesi, kullanıcı etkileşimlerini canlandırarak sosyal bağları pekiştirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Facebook'ta yaygın olarak kullanılan özellik, kullanıcılara daha samimi ve eğlenceli bir iletişim imkanı sunarken, Instagram'ın sürekli evrilen dijital sosyal alanında yenilikçi kalmayı sürdürdürexeğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özelliği kullanır mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.